Бразилия прекратила печать венесуэльской валюты: стала известна причина

СМИ сообщают о личной неприязни президента Бразилии к своему венесуэльскому коллеге

Фото: AFP

На фоне новых протестов в Венесуэле монетный двор Бразилии прекратил печатать венесуэльские боливары. Об этом сообщила в пятницу газета "Фолья ди Сан-Паулу".

Как уточняется, действовавшее до недавнего времени соглашение с международной компанией, в рамках которого венесуэльскую валюту печатали на бразильских станках, истекло в марте этого года, а новое так и не было заключено.

По мнению специалистов отрасли, желание монетного двора Бразилии увеличить число иностранных заказчиков, в данном случае, вероятно, не будет реализовано ввиду личной неприязни президента Бразилии Жаира Болсонару к своему венесуэльскому коллеге Николасу Мадуро.

Во вторник в Венесуэле группа военных выступила на стороне оппозиции, после чего в стране возобновились масштабные антиправительственные выступления. Во время манифестаций, сопровождавшихся стычками с силовиками, только в столице страны пострадали десятки человек.

Отметим, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо назвал крайней мерой возможность иностранного военного вмешательства в ситуацию в Венесуэле.

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