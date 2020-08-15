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Бразилия снова бьет рекорды: за сутки выявлено более 50 тыс. заражений коронавирусом

15 августа, 04:38

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Еще 784 695 пациентов остаются под наблюдением врачей

Число случаев заражения коронавирусом в Бразилии за сутки увеличилось на 50 0644 до 3 275 520. Об этом сообщает местный Минздрав, – пишет ТАСС.

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Почти 73% инфицированных (2 384 302) выздоровели, еще 784 695 пациентов остаются под наблюдением врачей. Количество летальных исходов за сутки выросло на 1 060 и достигло 106 523. На 100 тыс. населения приходятся 1 558 заразившихся и 50 смертей из-за коронавируса.

Бразилия, где первый случай инфицирования коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке государств с наибольшим числом заразившихся и умерших, уступая лишь США. В Минздраве республики ранее прогнозировали, что в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции.

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По оценкам ведомства, в июне страна вышла на плато по количеству летальных исходов.

Ранее сообщалось, что на упаковке бразильской курятины обнаружили коронавирус. Хотя во Всемирной организации здравоохранения заявили, что сейчас не известны случаи заражения коронавирусом через продукты.

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Бразилия заражение коронавирус

Источник: ТАСС

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