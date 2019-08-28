Бразилия согласилась принять помощь Великобритании после пожаров в Амазонии

С января по август пожары уничтожили более 1,8 млн гектаров лесов Амазонии

/ Фото: AFP

Министр иностранных дел Бразилии Эренсту Араужу согласился от имени правительства страны принять помощь Великобритании для борьбы с лесными пожарами в Амазонии. Об этом сообщила газета Globo.

Араужу провел телефонные переговоры с главой МИД королевства Домиником Раабом, в ходе которых получил официальное предложение Лондона о помощи в размере 10 млн фунтов стерлингов (12,1 млн долларов), анонсированное ранее британскими властями.

Пресс-секретарь правительства Бразилии Отавиу Регу Баррус заявил во вторник о готовности его страны принять от иностранных государств и международных организаций финансовую помощь в борьбе с пожарами и вырубкой лесов Амазонии на том условии, что южноамериканская республика самостоятельно будет распоряжаться выделенными средствами.

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По данным бразильского Национального института космических исследований, с января по август пожары уничтожили более 1,8 млн гектаров лесов Амазонии, расположенных на территории Бразилии, что составляет примерно 0,44% территории биома. Помимо пожаров, амазонская сельва страдает от незаконной вырубки, в результате чего площадь лесов сокращается на тысячи квадратных километров ежегодно.

Согласно совместному докладу Министерства охраны окружающей среды и Министерства науки, технологий, инноваций и коммуникаций Бразилии, в 2018 году уровень вырубки амазонских лесов упал на 72% по сравнению с показателями 2004 года, когда началась реализация федерального плана по борьбе с этой незаконной деятельностью. Однако этот показатель все же превысил на 13,7% показатели 2017 года, а Амазония, где обитают 30 млн разных видов животных, встречаются 80 тыс. видов растений, 2,5 тыс. видов деревьев, 3 тыс. видов рыб, лишилась 7,9 тыс. квадратных километров растительности.

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Напомним, на саммите во Франции лидеры G7 договорились учредить фонд в размере 20 млн долларов для борьбы с пожарами в тропических лесах Амазонии.

Однако Бразилия отказалась от помощи стран G7. А глава администрации Болсонару преположил, что эти ресурсы более актуальны для лесовосстановления Европы, а также напомнил Макрону о пожаре в соборе Парижской богоматери.

Ранее глава Бразилии Болсонару уже издал указ, которым разрешил использование войск для борьбы с пожарами в Амазонии . Срок действия президентского указа — с 24 августа по 24 сентября.

Также мы писали, что министерство сельского хозяйства Чили предложило помощь Бразилии в борьбе с пожарами в лесах Амазонии. Чили может предложить Бразилии своих специалистов, у которых есть опыт в борьбе с лесными пожарами.

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