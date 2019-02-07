Бразилия страдает от продолжительных ливней: уже есть жертвы
Местные власти предполагают, что могут начаться наводнения и оползни
По меньшей мере, два человека стали жертвами продолжительных ливней в Бразилии. Больше всего от осадков страдает Рио-де-Жанейро. Местные власти предполагают, что могут начаться наводнения и оползни. Работники службы по чрезвычайным ситуациям просят жителей не подниматься на холмы и избегать горных дорог. По данным метеорологов, дожди не прекратятся до конца недели.
Ранее сообщалось, что на юго-востоке Бразилии в результате прорыва дамбы погибли 142 человека. Дамба, сдерживавшая воду с отходами металлургической промышленности, разрушилась в муниципалитете Брумадинью штата Минас-Жерайс. Жители близлежащих домов были эвакуированы, несколько зданий оказались разрушены потоками грязи. Бразильская горнодобывающая компания Vale ("Вале"), которой принадлежала дамба, объявила о намерении отказаться от использования 10 аналогичных сооружений по соображениям безопасности.
Месяц назад сообщалось, что Бразилия страдает от аномальной жары.
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