Бразилия требует у российских военных покинуть Венесуэлу
По словам Араужу, Бразилия хотела бы обсудить венесуэльский кризис с КНР и Россией в двустороннем формате
Российские военные специалисты должны покинуть Венесуэлу, если они находятся там для поддержки президента Мадуро. С таким утверждением выступил в четверг в интервью агентству Рейтер министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу.
"Если цель их пребывания в том, чтобы продлить срок пребывания Мадуро у власти, то последствием этого будет еще большая трагедия для Венесуэлы, еще больше людей будут голодать и бежать из страны. Любые обстоятельства способствующие страданиям венесуэльского народа должны быть устранены", — сказал дипломат.
Он также выразил мнение, что Россия осознает, что оказание поддержки президенту Николаса Мадуро ведет к углублению социально-экономического кризиса, преодолеть который можно только путем проведения выборов при руководящей роли временного правительства во главе с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.
По словам Араужу, Бразилия хотела бы обсудить венесуэльский кризис с КНР и Россией в двустороннем формате и попытаться убедить Москву и Пекин в том, что мирный переход власти в Венесуэле отвечает в том числе и их интересам, с учетом того, что страна является крупным производителем нефти.
Ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала прозвучавшие накануне заявления президента США Дональда Трампа о намерении заставить российских военнослужащих уйти из Венесуэлы. В частности дипломат сказала, что военные пробудут там "столько, сколько им понадобится, и столько, сколько они понадобятся правительству Венесуэлы", указав на то, что их пребывание в латиноамериканском государстве основывается на двустороннем межправительственном соглашении о военно-техническом сотрудничестве.
Напомним, Венесуэла обратилась к России за помощью. Каракас готов заключить торговые контракты с Москвой на поставки недостающих в республике товаров.
В то же время венесуэльская оппозиция, которая добивается отставки президента Николаса Мадуро, призвала Россию не вмешиваться во внутренние дела республики, заверив Москву в том, что даже в случае смены власти, нет никаких противоречий с РФ у Боливарианской республики нет.
Несмотря на это, некоторые оппозиционные депутаты потребовали от властей прояснить ситуацию с попыткой вывезти из центрального банка страны в Российскую Федерацию около 20 тонн золота.
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