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Бразилия требует у российских военных покинуть Венесуэлу

Сегодня, 22:30

По словам Араужу, Бразилия хотела бы обсудить венесуэльский кризис с КНР и Россией в двустороннем формате

Фото: twitter.com/FedericoBlackB
Фото: twitter.com/FedericoBlackB.
Бразилия требует у российских военных покинуть Венесуэлу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/833/fda/5c9833fda577d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/833/fda/5c9833fda577d.jpg Другие страны По словам Араужу, Бразилия хотела бы обсудить венесуэльский кризис с КНР и Россией в двустороннем формате

Российские военные специалисты должны покинуть Венесуэлу, если они находятся там для поддержки президента Мадуро. С таким утверждением выступил в четверг в интервью агентству Рейтер министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу.

"Если цель их пребывания в том, чтобы продлить срок пребывания Мадуро у власти, то последствием этого будет еще большая трагедия для Венесуэлы, еще больше людей будут голодать и бежать из страны. Любые обстоятельства способствующие страданиям венесуэльского народа должны быть устранены", — сказал дипломат.

Он также выразил мнение, что Россия осознает, что оказание поддержки президенту Николаса Мадуро ведет к углублению социально-экономического кризиса, преодолеть который можно только путем проведения выборов при руководящей роли временного правительства во главе с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.

По словам Араужу, Бразилия хотела бы обсудить венесуэльский кризис с КНР и Россией в двустороннем формате и попытаться убедить Москву и Пекин в том, что мирный переход власти в Венесуэле отвечает в том числе и их интересам, с учетом того, что страна является крупным производителем нефти.

Ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала прозвучавшие накануне заявления президента США Дональда Трампа о намерении заставить российских военнослужащих уйти из Венесуэлы. В частности дипломат сказала, что военные пробудут там "столько, сколько им понадобится, и столько, сколько они понадобятся правительству Венесуэлы", указав на то, что их пребывание в латиноамериканском государстве основывается на двустороннем межправительственном соглашении о военно-техническом сотрудничестве.

Напомним, Венесуэла обратилась к России за помощью. Каракас готов заключить торговые контракты с Москвой на поставки недостающих в республике товаров.

В то же время венесуэльская оппозиция, которая добивается отставки президента Николаса Мадуро, призвала Россию не вмешиваться во внутренние дела республики, заверив Москву в том, что даже в случае смены власти, нет никаких противоречий с РФ у Боливарианской республики нет.

Несмотря на это, некоторые оппозиционные депутаты потребовали от властей прояснить ситуацию с попыткой вывезти из центрального банка страны в Российскую Федерацию около 20 тонн золота.

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Тег Россия, Венесуэла, Мадуро, российские военные

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Источник:

ТАСС

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