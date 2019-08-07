МИД и Минюст Бразилии сейчас готовят список должностных лиц Боливарианской Республики, которые попадут под санкции

/ Фото: pexels.com

Бразилия введет санкции против Венесуэлы https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%20%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%20%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8 2019-08-07T03:49:13+03:00 Другие страны МИД и Минюст Бразилии сейчас готовят список должностных лиц Боливарианской Республики, которые попадут под санкции

Бразильские власти готовятся к введению односторонних санкций в отношении высокопоставленных представителей правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщила во газета Globy.

По информации издания, МИД и Минюст Бразилии сейчас готовят список должностных лиц Боливарианской Республики, "действия которых противоречат принципам и целям бразильской конституции". Как уточняется, им будет запрещен въезд на территорию крупнейшего латиноамериканского государства.

Ожидается, что о принятии соответствующей меры в ходе проходящей в столице Перу международной конференции по ситуации в Венесуэле объявит министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу.

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Ранее вице-президент США Майкл Пенс заявлял, что США вводят новые санкции в отношении должностных лиц Венесуэлы, которых считают виновными в нарушении прав человека.

Ранее в Вооруженных силах Венесуэлы произошли перестановки после того, как власти сообщили о предотвращении попытки государственного переворота, которая планировалась на 23–24 июня и предусматривала убийство президента. Среди задержанных за участие в сговоре были военнослужащие.

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Напомним, что в мае в столице Норвегии Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства европейской страны.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы, лидер которой Николас Мадуро продолжает оставаться на своем посту.

Напомним, в январе 2019 года, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми и дошло до серьезных стычек.

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