Бразилию смывают рекордные дожди: 54 человека погибло

Бразилию размывает дождями. Больше всего страдает юго-восток страны. 54 человека уже погибли, еще почти два десятка людей ищут. Тысяча человек временно переселилась в школы, церкви и пожарные станции. Потому что их дома разрушены потоком и оползнями. Кое-где по улицам можно передвигаться разве что на лодке. На прошлой неделе в одном из городов зафиксировали рекорд – самый сильный дождь за последние 110 лет.

Ранее новости "Сегодня" писали о том, что жертвами масштабного наводнения в Индонезии стали уже 53 человека. Кроме того, из-за стихии более 173 тысяч человек остались без крова.

Реклама

Также непогода ранее обрушилась на Афганистан. В результате наводнений погибли пять человек и еще множество пропали без вести. Стихия смыла десятки жилых домов, земельных владений и садов, а также повредила большую часть трассы, которая связывает Герат с соседней провинцией Кандагар.

В тренде Коронавирус обвалил рынки и может стать началом нового кризиса: что нужно знать

А в Китае 61 человек стал жертвой мощного наводнения на юге и востоке страны. Там из зоны стихийного бедствия пришлось эвакуировать свыше 300 тысяч человек. Потоки воды и грязи просто смывали с дороги десятки машин.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама