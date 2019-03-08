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Бразильские власти рассчитывает на США в укреплении своей обороноспособности

Сегодня, 03:00

Власти южноамериканской республики в свою очередь готовы отказаться от визовых требований для граждан США

Фото: Pixabay
Бразильские власти рассчитывает на США в укреплении своей обороноспособности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/1b2/0e5/5c81b20e53ef1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/1b2/0e5/5c81b20e53ef1.jpg Другие страны Власти южноамериканской республики в свою очередь готовы отказаться от визовых требований для граждан США

Бразильские власти рассчитывают на поддержку США в укреплении обороноспособности страны. Об этом в четверг агентству Блумберг заявил министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу.

"Бразилия всерьез заинтересована в обновлении военной техники и повышении боеготовности [своих вооруженных сил] и рассматривает партнерство с США в данном вопросе как чрезвычайно важное", — сказал глава МИД, по мнению которого Бразилия только выиграет от укрепления отношений с США.

Власти южноамериканской республики в свою очередь готовы отказаться от визовых требований для граждан США и создать дополнительные условия для привлечения в страну американских инвесторов, пояснил он. С таким предложением, как ожидается, президент Бразилии Жаир Болсонару выступит во время визита в Вашингтон 17–19 марта.

Бразильский лидер также рассчитывает, что США поддержат заявку Бразилии на вступление в ОЭСР, и намерен договориться о заключении соглашения о коммерческом использовании космодрома Алкантара на северо-востоке республики.

Болсонару, представляющий консервативную Социал-либеральную партию, вступил в должность президента Бразилии 1 января. Его мандат рассчитан на четыре года. Во время избирательной кампании политик не раз заявлял о намерении сблизиться с США и называл себя поклонником президента Дональда Трампа.

Ранее мы писали, что Порошенко призвал частично рассекретить закупки вооружений для армии. Глава государства хочет сделать открытой процедуру закупок по гособоронзаказу.

Также мы писали, что в случае выполнения государственного оборонного заказа на 2019 год количество нового вооружения и военной техники в украинской армии увеличится вдвое. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко на встрече с аккредитованными в Украине представителями военно-дипломатического корпуса.

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Тег Бразилия, США, вооружение, обороноспособность

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Источник:

ТАСС

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