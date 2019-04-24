Бразильский суд сократил тюремное наказание экс-президенту
Судьи частично удовлетворили апелляцию защиты политика
Верховный суд Бразилии сократил тюремный срок до 8 лет и 10 месяцев бывшему президенту страны Луису Инасиу Луле да Силве по уголовному делу о коррупции, сообщил во вторник телеканал France 24.
Трое членов коллегии из четырех уже проголосовали за сокращение срока, решение четвертого судьи пока ожидается, отмечает телеканал.
Судьи частично удовлетворили апелляцию защиты политика: адвокаты добивались полного пересмотра прошлых вердиктов и немедленного освобождения да Силвы.
В настоящий момент рассматривается дело экс-президента о взяточничестве, в рамках которого он ранее был приговорен к 12 годам лишения свободы. Помимо этого, суд вынес да Силве обвинительный приговор по делу об отмывании денег и назначил наказание сроком почти в 13 лет.
Лула да Силва начал отбывать наказание по делу о коррупции 7 апреля. Он стал первым экс-президентом Бразилии, который был заключен в тюрьму по итогам уголовного процесса. В конце января минувшего года Федеральный региональный суд четвертого округа подтвердил обвинительный приговор по делу политика, увеличив назначенный ему срок тюремного заключения с девяти лет и шести месяцев до 12 лет и одного месяца.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Бразильский суд сократил тюремное наказание экс-президенту". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Экс-президент Бразилии получил второй срок за коррупцию
В общей сложности против Лула Да Силвы были открыты семь уголовных дел
Суд Бразилии запретил выпускать из тюрьмы бывшего президента-коррупционера
Ранее два судьи TRF-4 вынесли противоречащие друг другу решения по делу бывшего главы государства