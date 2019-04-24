Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,69
30,01
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Бразильский суд сократил тюремное наказание экс-президенту

Сегодня, 02:19

Судьи частично удовлетворили апелляцию защиты политика

Фото: AFP

Верховный суд Бразилии сократил тюремный срок до 8 лет и 10 месяцев бывшему президенту страны Луису Инасиу Луле да Силве по уголовному делу о коррупции, сообщил во вторник телеканал France 24.

Трое членов коллегии из четырех уже проголосовали за сокращение срока, решение четвертого судьи пока ожидается, отмечает телеканал.

Судьи частично удовлетворили апелляцию защиты политика: адвокаты добивались полного пересмотра прошлых вердиктов и немедленного освобождения да Силвы.

В настоящий момент рассматривается дело экс-президента о взяточничестве, в рамках которого он ранее был приговорен к 12 годам лишения свободы. Помимо этого, суд вынес да Силве обвинительный приговор по делу об отмывании денег и назначил наказание сроком почти в 13 лет.

Лула да Силва начал отбывать наказание по делу о коррупции 7 апреля. Он стал первым экс-президентом Бразилии, который был заключен в тюрьму по итогам уголовного процесса. В конце января минувшего года Федеральный региональный суд четвертого округа подтвердил обвинительный приговор по делу политика, увеличив назначенный ему срок тюремного заключения с девяти лет и шести месяцев до 12 лет и одного месяца

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Бразилия, суд, срок, наказание, экс-президент, Силва

Вы сейчас просматриваете новость " Бразильский суд сократил тюремное наказание экс-президенту". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экс-президент Бразилии получил второй срок за коррупцию

7 февраля, 01:55

В общей сложности против Лула Да Силвы были открыты семь уголовных дел

В Бразилии выбирают президента и парламент

7 октября 2018, 21:24

Фаворитом в первом туре считают бывшего военного Жаира Болсонару

Суд Бразилии запретил выпускать из тюрьмы бывшего президента-коррупционера

9 июля 2018, 04:04

Ранее два судьи TRF-4 вынесли противоречащие друг другу решения по делу бывшего главы государства

Суд Бразилии вынес решение освободить экс-президента, обвиненного в коррупции

8 июля 2018, 23:24

Экс-президент Бразилии предстал перед судом в 2016 году

«Синий Чулок» на экране, а в жизни невероятные красотки: кто они

Пак заявил, что Кокорину повезло, что он остался жив

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой

Новый эксперимент - 40 ложек сахара в день и выводы

10 научных загадок, на которые пока нет ответа

ТОП-8 простых способов заставить мужчину думать о вас весь день

Израильские ученые открыли уникальную способность растений

10 признаков, что вы встретили родственную душу

Марина Зудина живет в «параллельной реальности» после смерти мужа

Mitsubishi – вот как будет выглядеть следующий Outlander

Стильные и в то же время строгие луки от украинского дизайнера

В городе квадрокоптеры и дроны по самой низкой цене

Санкции против Украины: что будет с бензином после запрета поставок из России

Вчера, 07:51

Второй крупный поставщик топлива – Беларусь – также временно ограничил экспорт в Украину

Список дел для нового гаранта: государственные долги, суды и мир

22 апреля, 07:55

Сразу после выборов президенту нужно решать вопросы пенсий, судов и импичмента

Украинцы смогут стать банкротами "в законе": что изменит Кодекс о банкротстве

21 апреля, 07:55

Подписан закон о банкротстве физлиц. Эксперты: возможны аферы

Что ждет украинцев в мае: кого лишат субсидий и кому начислят пеню

21 апреля, 07:38

В деньгах могут отказать за большой дом, дорогие покупки и проблемы с ЕСВ

8 вещей, которые мужчины делают с женщиной, которую разлюбили

Как мальчик рос с ягуарами: невероятная история

Российские болельщицы в бомбической форме