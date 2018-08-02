Британца могут посадить на 15 лет за несколько грамм марихуаны

В аэропорту Бали полиция арестовала 26-летнего британца – у него нашла 3 с половиной грамма марихуаны.

Днем ранее схватили 34-летнего чилийца с 3-мя граммами семян наркотической конопли. Обоих задержанных в балаклавах и наручниках показали журналистам на специально созванной пресс-конференции. В Индонезии со строгими анти-наркотическими законами, им грозит до 15 лет в тюрьме.

Ранее восемь человек казнили в Индонезии по обвинению в наркотрафике. Это вызвало международный скандал – ведь большинство из убитых иностранцы. К власти Индонезии пытались достучаться не только родные. Обращение руководителей стран, лично генсека ООН – все напрасно. Приговор суда выполнили.

Также прокуратура Польши передала в суд обвинительный акт против трех граждан Украины, которых подозревают в контрабанде наркотиков. За совершенные преступления обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы. Их обвиняют в участии в организованной преступной группировке, которая действовала на территории Европейского Союза, а также Украины и России. Группировка, в частности, вывозила с территории Евросоюза в Украину крупные партии наркотиков.