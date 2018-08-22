Британец пять лет выдавал себя за аристократа и миллионера

В британском городе Борнмут, графство Дорсет, вынесли приговор мошеннику, который много лет выдавал себя за аристократа и миллионера. Об этом сообщает издание Metro.

31-летнего Джеймса Мэйкока обвиняли в 19 случаях мошенничества и обмана, причем в пяти из них он признал свою вину. Его приговорили к двухлетнему условному заключению и 150 часам неоплачиваемых работ. Кроме того, ему придется записаться на курсы навыков мышления. Нарушение поставленных условий карается тюремным заключением на полгода.

Мэйкок в течение пяти лет уверял свою девушку и ее родственников в том, что получил в наследство миллион фунтов стерлингов (около 88 миллионов рублей). Чтобы произвести на нее впечатление, мужчина заказал полет в Лондон на вертолете. Это обошлось ему в девять тысяч фунтов стерлингов, которые он так и не заплатил.

Девушка считала мошенника профессиональным пилотом. Позднее выяснилось, что в действительности он прошел лишь десятичасовые летные курсы, стоившие 2,5 тысячи фунтов стерлингов. Эту сумму он тоже не оплатил.

В 2016 году Мэйкок устроился в автомастерскую в качестве неквалифицированного механика, без разрешения приобрел запчасти за счет компании, а затем уволился. После этого он без ведома девушки открыл компанию от ее имени и попытался купить беспилотный летательный аппарат в кредит, заявив продавцу, что тот имеет дело с лордом.

Напомним, в Киеве ликвидировали банду "экстрасенсов". Под предлогом проведения "магических ритуалов" члены группы от имени победительницы одного из телевизионных проектов обманывали граждан.

Также мы писали, что мошенник из Одессы продавал через сеть несуществующие товары.

А в Киеве задержали брачного афериста, который находится в международном розыске. За помощью обратилась женщина, которая стала жертвой мошенника.

По словам потерпевшей, в Интернете она познакомилась с молодым человеком, который быстро предложил ей серьезные отношения и даже брак. А вскоре мужчина вошел в доверие к ее близким и завладел их деньгами. Ущерб пострадавшие оценили в почти 60 тысяч долларов.