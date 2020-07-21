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Британии нужен новый закон для борьбы с российской угрозой – доклад

21 июля, 13:44

Денис Беспалов Денис Беспалов

Россия представляет собой серьезный вызов для британских разведслужб

Правительству Великобритании необходимо принять новые законы, чтобы эффективно бороться с исходящей от России угрозой. Такая рекомендация содержится в опубликованном докладе комитета по деятельности служб разведки и безопасности парламента Соединенного Королевства, в котором также отмечается, что Москва пыталась повлиять на результаты референдума о независимости Шотландии.

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"Россия представляет собой серьезный вызов для наших разведслужб, у которых должны быть инструменты, необходимые для того, чтобы с ним справиться. В частности, необходимо принятие нового законодательства для борьбы с иностранными шпионами. Действующий закон о государственной тайне для этого не подходит. До тех пор, пока эта проблема не будет решена, у разведывательного сообщества Соединенного Королевства будут связаны руки", - говорится в сопровождающем доклад заявлении членов комитета, передает ТАСС.

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Ранее спецслужбы Британии, Канады и США заявили, что Россия совершила кибератаку, чтобы похитить данные исследований, посвященных разработке вакцины от коронавирусной инфекции, которую создают в Великобритании.

Напомним, также сообщалось о причастности РФ еще к одной хакерской атаке - "сливу" секретных торговых документов США и Британии. В связи с этим Лондон начал уголовное дело.

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