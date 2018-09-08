Британия готовится конфисковать активы друзей Путина – СМИ

Причиной такого решения британских властей послужит в том числе обнародование детальной информации о причастности РФ к отравлениям в Солсбери

После того, как были обнародованы факты о причастности России к отравлениям в Солсбери с помощью нервного реагента "Новичок" и тех данных, которые вскроются вскоре, власти Британии могут принять решение о конфискации британских активов десятков российских олигархов. В числе россиян, которые, по оценкам автора, могут столкнуться с преследованиями, – Игорь Шувалов, Андрей Якунин, Роман Абрамович, Олег Дерипаска и Эльсина Хайрова. Об этом пишет издание The Daily Mail.

"По словам источника в Уайтхолле, в ближайшие месяцы Национальное агентство по борьбе с преступностью может принять меры в отношении более чем 100 иностранцев по запросам относительно имущества необъясненного происхождения. Большинство из них, надо понимать, россияне", – говорится в материале.

В рамках запросов иностранцы, подозреваемые в связях с коррупцией или организованной преступностью за рубежом, должны показать в суде, за счет чего финансировались их недвижимость и активы в Британии.

"Если они не могут продемонстрировать, что активы были получены законно, власти могут потребовать конфискации", – говорится в статье.

Летом министры подверглись критике, когда выяснилось, что эти запросы использовались лишь трижды. Однако источник в Уайтхолле сообщил: "Происходит много чего такого, о чем общественность знать не может, например, о визах и расследованиях в отношении капиталов отдельных лиц. Национальное агентство по борьбе с преступностью рассматривает более ста случаев, но такие вещи требуют времени. Люди, возможно, заметили, что Роман Абрамович больше не появляется в стране".

Генеральный прокурор Джеффри Кокс сообщил в Палате общин, что в ближайшие месяцы будет издано "значительное количество" запросов относительно имущества необъясненного происхождения. Он заявил: "Они представляют собой новый инструмент, и мы на данный момент ищем, правительство и правоохранительные органы ищут правильные и подходящие случаи для их использования. Я еще не знаю, существуют ли какие-то оценки возможных результатов их применения, но я ожидаю, что в ближайшие месяцы будет задействовано значительное количество запросов".

"На Даунинг-стрит заявили, что Великобритания также предпринимает больше шагов, чтобы остановить на границе всякого, кто подозревается во "враждебной государственной деятельности". Российские олигархи, связанные с Путиным, сталкиваются в Лондоне с целым рядом ограничений, включая обыски частных самолетов", – сообщает автор статьи.

"Официальные лица уже проводят проверки всех виз Tier 1, которые позволяют жить в Великобритании иностранным гражданам, инвестирующим не менее 2 млн фунтов стерлингов", – добавляет Гроувс.

Напомним, в апреле этого года парламентарии Великобритании подготовили законопроект, который позволит раскрыть имена олигархов РФ, которые прячут деньги в офшорах.

А уже в июне стало известно, что власти Британии рассматривают возможность заморозки средств "олигархов и мультимиллионеров" из РФ, связанных с российским руководством.