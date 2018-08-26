Британия из-за Brexit создаст собственную спутниковую систему навигации

Европейский союз может ограничить доступ к своей секретной информации Великобритании, в случае ее выхода из Союза. В свою очередь, Великобритания займется разработкой собственной спутниковой системы навигации. Об этом сообщает британская газета Sunday Telegraph.

"Великобритания займется разработкой собственной спутниковой системы навигации, которая будет конкурентом Galileo, проекта ЕС, из-за того, что Союз может после Brexit ограничить для страны доступ к секретной информации по безопасности", – говорится в сообщении.

По информации газеты Sunday Telegraph, в Великобритании займутся исследованием разработки спутниковой системы навигации, а министр финансов Филипп Хаммонд уже подписал распоряжение выделить на это 100 миллионов фунтов стерлингов. Британская власть планирует сделать по этому поводу официальное заявление.

Эксперты оценили амбициозный проект правительства в три миллиарда фунтов стерлингов.

Напомним, в Великобритании правительство во главе с премьер-министром Терезой Мэй представило "мягкий" вариант вывода страны из Европейского Союза (Brexit). Документ сравнили с соглашением об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, чем обернется для Украины выход Великобритании из ЕС. Политики заявили, что это может плохо отразиться на нашей стране.