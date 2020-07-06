Українська
$ 27,17
30,51
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Британия впервые ввела санкции против России после Brexit

6 июля, 19:47

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Лондон объявил собственный "список Магнитского" - в него попали 25 россиян

Вскоре после того, как Евросоюз продлил санкции против России, Великобритания объявила собственный "список Магнитского" – санкционный лист, в который вносят грубых нарушителей прав человека по всему миру.

Реклама

Как сообщили 6 июля на сайте Министерства иностранных дел Соединенного Королевства, Великобритания впервые ввела подобные санкции отдельно от Евросоюза, который она покинула 1 феврале этого года. В него попали:

  • 25 российских граждан, причастных к гибели аудитора Сергея Магнитского, который раскрыл коррупционную сеть из налоговиков и высокопоставленных чиновников МВД РФ;
  • 20 подданных Саудовской Аравии, причастных к убийству журналиста Джамаля Хашуджи в Турции в 2018 году;
  • два генерала из Мьянмы из-за репрессий в отношении беженцев-рохинья;
  • две организации, причастные к принудительному труду, пыткам и убийствам в Северной Корее.

Участников британского "черного списка" запрещено впускать в страну, пользоваться услугами банков королевства или получать прибыль от экономики Британии.

В тренде
Индия вошла в тройку лидеров по числу заражений коронавирусом, обогнав Россию

Как отмечается, это лишь первая санкционная волна Лондона, а следующая ожидается уже в ближайшие месяцы.

А в конце прошлого года Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил законопроект, предлагающий признать Россию страной — спонсором терроризма. Чем это может обернуться для Кремля, смотрите в видеосюжете:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Великобритания санкции список магнитского санкции против России

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Очевидец снял на видео секс в автомобиле ООН: организация
Очевидец снял на видео секс в автомобиле ООН: организация "шокирована"Другие страны
Еду брать нельзя, везде тепловизоры: как сейчас отдыхают в Турции (фото)
Еду брать нельзя, везде тепловизоры: как сейчас отдыхают в Турции (фото)Другие страны
Дело не в Китае: ученые озвучили новую версию происхождения коронавируса
Дело не в Китае: ученые озвучили новую версию происхождения коронавирусаДругие страны
После визита в Россию сербский министр обороны и спикер парламента подхватили коронавирус
После визита в Россию сербский министр обороны и спикер парламента подхватили коронавирусДругие страны
"Мы победили": Лукашенко объявил конец эпидемии коронавирусаДругие страны
В Китае обнаружили новый вирус, который может вызвать пандемию
В Китае обнаружили новый вирус, который может вызвать пандемиюДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять