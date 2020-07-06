Британия впервые ввела санкции против России после Brexit

Лондон объявил собственный "список Магнитского" - в него попали 25 россиян

Вскоре после того, как Евросоюз продлил санкции против России, Великобритания объявила собственный "список Магнитского" – санкционный лист, в который вносят грубых нарушителей прав человека по всему миру.

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Как сообщили 6 июля на сайте Министерства иностранных дел Соединенного Королевства, Великобритания впервые ввела подобные санкции отдельно от Евросоюза, который она покинула 1 феврале этого года. В него попали:

25 российских граждан, причастных к гибели аудитора Сергея Магнитского, который раскрыл коррупционную сеть из налоговиков и высокопоставленных чиновников МВД РФ;

20 подданных Саудовской Аравии, причастных к убийству журналиста Джамаля Хашуджи в Турции в 2018 году ;

; два генерала из Мьянмы из-за репрессий в отношении беженцев-рохинья;

две организации, причастные к принудительному труду, пыткам и убийствам в Северной Корее.

Участников британского "черного списка" запрещено впускать в страну, пользоваться услугами банков королевства или получать прибыль от экономики Британии.

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Как отмечается, это лишь первая санкционная волна Лондона, а следующая ожидается уже в ближайшие месяцы.

А в конце прошлого года Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил законопроект, предлагающий признать Россию страной — спонсором терроризма. Чем это может обернуться для Кремля, смотрите в видеосюжете:

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