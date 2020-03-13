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Британские истребители вылетели на перехват бомбардировщиков РФ

13 марта, 04:04

Елена Кузьмич

За самолетами велось наблюдение

Британские истребители Typhoon были подняты в воздух с авиабаз Лоссимут в Шотландии и Конингсби в графстве Линкольншир для сопровождения двух бомбардировщиков Ту-160 ВКС России, которые оказались в зоне интересов королевства. Об этом сообщили в пресс-службе Королевских ВВС Великобритании.

"Истребители Typhoon, находившиеся в состоянии готовности к немедленным действиям, были подняты в воздух с авиабаз Королевских ВВС Лоссимут и Конингсби. Это были рутинные действия для перехвата двух бомбардировщиков Ту-160 Blackjack, приближавшихся к воздушному пространству Великобритании. За самолетами велось наблюдение, ни в один из моментов они не вошли в британское воздушное пространство", – заявил пресс-секретарь британских ВВС.

Он также добавил, что британские самолеты поднимаются в небо для сопровождения российских бомбардировщиков в третий раз за шесть дней, а также то, что в операции британцами был снова задействован самолет-заправщик Voyager, взлетевший с базы Бриз-Нортон.

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Британские политики и военные в последние годы часто ссылаются на существующую российскую угрозу, чтобы оправдать увеличение оборонного бюджета и расширение британского военного присутствия в других регионах.

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Ранее истребители нескольких стран НАТО 11 марта в течение нескольких часов сопровождали российские дальние противолодочные самолеты Ту-142 в районе западных побережий Шотландии и Ирландии, а затем над Бискайским заливом.

Также в небе над Балтикой перехватили четыре российских боевых самолета. Среди перехваченных самолетов оказалось два сверхзвуковых бомбардировщика.

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Россия Великобритания самолет перехват

Источник: ТАСС

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