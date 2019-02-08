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Британские криминалисты подтвердили, что со дна Ла-Манша поднято тело футболиста Салы

Сегодня, 02:46

Тело, которое было доставлено в порт Потрленда, было официально идентифицировано

Фото: AFP
Британские криминалисты подтвердили, что со дна Ла-Манша поднято тело футболиста Салы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/cce/998/5c5cce99820d7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/cce/998/5c5cce99820d7.jpg Другие страны Тело, которое было доставлено в порт Потрленда, было официально идентифицировано

Британские криминалисты подтвердили, что из затонувшего 21 января в Ла-Манше легкомоторного самолета извлечено тело аргентинского футболиста Эмилиано Салы. Об этом в "Твиттере" сообщило полицейское управления графства Дорсет по итогам опознания тела.

"Тело, которое было доставлено 7 февраля в порт Потрленда, было официально идентифицировано коронером Дорсета как тело профессионального футболиста Эмилиано Салы", — сказано в сообщении.

Вместе с 28-летнем футболистом на борту самолета был пилот Дэвид Ибботсон. Его судьба остается неизвестной. "Семьи Салы и пилота Дэвида Ибботсона были проинформированы", — уточнили в полиции.

3 февраля сообщалось, что пропавший самолет, на котором летел аргентинский футболист валлийского клуба "Кардифф" Эмилиано Сала, обнаружен на дне пролива Ла-Манш. Информация о футболисте, а также о пилоте пропавшего воздушного судна пока не приводится.

Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, направлявшийся из французского города Нант в столицу Уэльса Кардифф, в ночь на 22 января пропал с радаров. Предположительно, на борту находились два человека – Сала и пилот Дэйв Ибботсон. Сала перешел из французского "Нанта" в "Кардифф" 19 января. Трансфер стал рекордным по сумме для валлийского клуба.

Полиция острова Гернси 24 января сообщила, что поиски пропавшего самолета прекращены, однако впоследствии некоторые футболисты, в том числе нападающий "Барселоны" Лионель Месси, призвали продолжить поисковую операцию.

Впоследствии был организован сбор средств для продолжения поисково-спасательной операции в частном порядке, средства перечислили в том числе форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе и полузащитник "Марселя" Димитри Пайет. Cумма собранных средств превысила 290 тысяч фунтов.

Как сообщают британские СМИ, выступавший ранее за французский клуб "Нант" Эмилиано Сала перешел в "Кардифф" предположительно за 15 млн фунтов стерлингов (19,4 млн долларов) во время зимнего трансферного окна. Он вошел в состав валлийского клуба 19 января. Его новый контракт был заключен на 3,5 года.

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Тег самолет, футболист, ла-манш, Эмилиано Сала

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Источник:

ТАСС

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