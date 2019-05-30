Британские ученые создали алкоголь, от которого не будет похмелья

Пока приобрести такой напиток невозможно

Пить и не страдать от похмелья. Британские ученые создали уникальный алкоголь, от которого утром вы не будете чувствовать себя плохо.

Однако, пока приобрести такой напиток невозможно. Он еще не прошел необходимой сертификации и должен появиться в продаже только через три года.

Авторы продукта уверяют – их разработка поможет избавиться от алкогольной зависимости. Однако не все ученые разделяют их мнение. Говорят, если это не алкоголь, значит наркотик. И его не разрешат подавать в барах и ресторанах, продавать в магазинах.

Напомним, в сети стейк-хаусов Hawksmoor в Манчестере по ошибке подали гостю вино почти в 20 раз дороже, чем он заказывал.

Как сообщила газета The Guardian, посетитель одного из заведений сети получил дорогую бутылку красного вина Chateau le Pin Pomerol 2001 года за 4,5 тыс. фунтов (более 152 тыс. гривен), тогда как заказывал он Chateau Pichon Longueville Contesse de Lalande за 260 фунтов (8,7 тыс. гривен).

Напомним, в прошлом году на аукционе Christie's установили мировой рекорд стоимости виски – бутылка The Macallan была куплена более чем за 1,5 млн долларов.

А два года назад на благотворительном аукционе в США бутылка красного вина сорта каберне-совиньон урожая 2015 года была продана за рекордную суммув 350 тысяч долларов.

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