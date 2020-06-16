Британские ученые заявили о прорыве в лечении тяжелых форм коронавируса

При этом при легком течении болезни дексаметазон, вероятно, бесполезен

Дексаметазон существенно снижает риск смерти для пациентов, у которых коронавирусная инфекция COVID-19 протекает в тяжелой форме. Исследования дексаметазона проводятся в рамках глобальных испытаний эффективности существующих методов лечения и препаратов для лечения коронавирусной инфекции.

К такому выводу пришли британские исследователи из Оксфордского университета, сообщает британская телерадиокорпорация BBC.

Так, британские ученые заявляют, что небольшие дозы дексаметазона на треть (с 40% до 28%) снижают риск смерти для пациентов, находящихся на аппарате ИВЛ, а также на одну пятую (с 25% до 20%) – для пациентов, получающих кислородную поддержку. Исследователи утверждают, что использование препарата с начала эпидемии в Великобритании позволило бы спасти до 5 тыс. жизней.



Также ученые отмечают, что дексаметазон используется для снижения воспалительных процессов при других болезнях и, по всей видимости, помогает предотвратить так называемую цитокиновую бурю – чрезмерный иммунный ответ организма на коронавирус. При этом при легком течении болезни дексаметазон, вероятно, бесполезен.

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Тем временем, Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) сообщило об исключении противомалярийного препарата гидроксихлорохин из списка лекарств, которые допускаются при лечении больных коронавирусом COVID-19.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявили о возобновлении клинических испытаний противомалярийного препарата гидроксихлорохина, неэффективность которого ранее доказали ученые, в качестве средства лечения коронавируса COVID-19.

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