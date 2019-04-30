Бронеавтомобиль Нацгвардии Венесуэлы врезался в протестующих

Находящиеся рядом люди пытаются оказать помощь пострадавшим

Фото: AFP

Бронеавтомобиль Национальной гвардии Венесуэлы на высокой скорости врезался в группу протестующих в столице страны. Видеозапись случившегося обнародовал телеканал TVV (Тэ-увэ-увэ).

На кадрах видно, как машина наезжает на группу безоружных людей и едет по упавшим, после чего покидает место происшествия. Находящиеся рядом люди пытаются оказать помощь пострадавшим. Информации о числе погибших или получивших травмы пока нет.

Число пострадавших во вторник во время столкновений манифестантов с силовиками на акциях протеста в столице Венесуэлы выросло до 26. Такие данные управления здравоохранения муниципалитета Чакао в Каракасе обнародовал телеканал Увэ-пэ-и-тв (VPItv).

"Против нас использовали боевые патроны, нас не разгоняли, по нам вели огонь на поражение", — цитирует телеканал одного из пострадавших.

В Каракасе и других городах Венесуэлы идут антиправительственные выступления, начавшиеся после того, как группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Тем временем, президент Венесуэлы Николас Мадуро завил о выходе страны из Организации американских государств (ОАГ).

Ранее мы писали, что в Венесуэле разбился вертолет, есть погибшие. Среди погибших – генерал Боливарианской национальной гвардии и пилот вертолета.

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