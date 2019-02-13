"Коктейли Молотова", бомбы и топоры: ТОП-5 кровавых преступлений в школах

Жертвами агрессивных учеников становятся одноклассники, учителя и даже тюремные охранники

Фанат Путина Влад Росляков застрелился после того, как взорвал свой колледж. Фото: соцсети.

"Коктейли Молотова", бомбы и топоры: ТОП-5 кровавых преступлений в школах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/3fd/df2/5c63fddf28ddd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/3fd/df2/5c63fddf28ddd.jpg 2019-02-13T15:41:00+02:00 Другие страны Жертвами агрессивных учеников становятся одноклассники, учителя и даже тюремные охранники

11 февраля в школе поселка Столбцы под Минском произошла страшная, и оттого вдвойне неожиданная трагедия – тихий, спокойный десятиклассник, 15-летний Вадим Милошевский, устроил резню в школе, где он учился . Итог – двое погибших. К сожалению, это не первый случай, когда подросток или бывший ученик устраивает кровавую бойню в учебном заведении. Самые громкие случаи такого немотивированного насилия за последний год читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Николас Круз, Паркленд, 17 убитых

Печальное первенство по расстрелам в школах держит Америка – собственно говоря, убийство 12 учеников и одного учители в 1999 году в средней школе Колумбайн стало одним из самых известных и кровавых за всю историю подобных преступлений. Дальше были расстрелы в Виргинском политехническом институте (2007) и в начальной школе Сэнди-Хук (2012), а в феврале 2017 года жертвами стрельбы в школе во Флориде стали еще 17 человек.

Стрелком, который 14 февраля 2018 года устроил бойню в средней школе города Паркленда, оказался 19-летний Николас Круз, которого исключили из этой школы за нарушения дисциплины. Круз открыл из полуавтоматической винтовки AR-15 огонь по учащимся и преподавателям школы, убив 17 и ранив 15 человек. Ему предъявлены обвинения по 17 пунктам в убийстве, грозит смертная казнь.

Но даже за решеткой он не успокоился: в ноябре 2018 года стало известно, что виновник бойни в школе во Флориде напал на охранника тюрьмы округа Броуард (штат Флорида), где он содержится в ожидании суда.

По данным телекомпании CNN, сотрудник аппарата шерифа на прогулке заключенных сделал замечание Николасу Крузу. После этого Круз бросился на охранника, нанес ему удар в лицо, сбил с ног и отнял электрошокер. Как отметила CNN, теперь Крузу будут предъявлены дополнительные обвинения в связи с нападением на охранника.

Владислав Росляков, Керчь, 10 жертв

17 октября прошлого года в керченском Политехническом колледже в оккупированном Россией Крыму прогремел взрыв. Местные жители сперва решили, что речь идет о теракте, но очевидцы рассказали о стрельбе в колледже перед взрывом.

В то утро студент 4 курса колледжа Владислав Росляков пришел в родное учебное заведение не только с конспектами, но и с автоматом. И принялся расстреливать всех, кто встречался на его пути в коридорах колледжа.

"Он шел по коридору, увидел человека с автоматом и побежал от него. Тот выстрелил в другого парня, а потом хотел и в моего друга, но патроны закончились. Друг смог убежать, вышел на задний двор и тогда в колледже прогремел взрыв. Очень много раненых, мы всех эвакуировали через окно, люди в панике", – рассказал один из студентов колледжа.

По информации телеграм-канала Mash, керченский стрелок устроил взрыв после того, как у него закончились патроны. Это случилось в коридоре на первом этаже. Именно там и он и подорвал бомбу. В результате 10 человек погибли, свыше тридцати получили ранения. Сам Росляков свел счеты с жизнью.

"Тело убийцы обнаружено в библиотеке на втором этаже. Студент этого колледжа, 22 года, учился на четвертом курсе в этом же учебном заведении", – "глава" оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов в эфире одного из российских телеканалов.

Знакомые характеризовали Рослякова как спокойного, замкнутого человека. Но оказалось, что у него были идеологические мотивы: Росляков оказался фанатом Путина и "Новороссии". Пользователи обратили внимание на то, что на сохраненной версии его страницы в соцсети "ВКонтакте" обнаружились пропагандистские материалы, в которых ясно прослеживаются его политические взгляды: юноша был ярым сторонником политики Владимира Путина, так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также украинофобом.

Неизвестный, провинция Мичжи, 7 жертв

Страшно, когда дети становятся жертвами своих сверстников. Но еще страшнее, когда в роли палачей выступают взрослые.

27 апреля 2018, в пятницу, произошла резня в школе в Китае: семь детей погибли после того, как на них напал неизвестный с ножом, еще от 12 до 19 детей получили ранения . Точный возраст детей не уточняется. Известно только, что они учились в средней школе, а в Китае ее посещают дети 12–15 лет.

Нападение было внезапным и произошло в тот момент, когда школьники возвращались домой с занятий около 18:10 по местному времени. По данным издания The China Daily, печальный инцидент произошел в уезде Мичжи китайской провинции Шэньси.

Полиция задержала подозреваемого. Ранее он учился в школе, на которую напал, но бросил ее и мог совершить преступление из мести. Официально о мотивах нападавшего пока не сообщается, но предварительным данным, у него наблюдаются психические отклонения.

Это не первый такой случай в Китае: в сентябре 2011 года мужчина с топором устроил жуткую резню в детском саду, убив четверых детей . Нападавший был задержан на месте преступления – им оказался местный крестьянин, который страдал расстройством психики, сообщили представители местных властей.

Вадим Милошевский, Столбцы, 2 жертвы

Как мы видим, Милошевский оказался еще не самым кровавым убийцей. Но не менее хладнокровным. Как выяснили следователи, около 7:40 15-летний юноша пришел в школу, после чего зашел в кабинет, где у него по расписанию был урок истории, оставил рюкзак и вышел. Через некоторое время он вернулся уже с ножом и напал на свою учительницу Марину Пархимович.

Когда двое одноклассников попытались ему помешать, он их ранил и вышел из кабинета. Позже в соседнем кабинете он убил одиннадцатиклассника Сашу – после чего сбежал.

Для многих жителей Столбцов случившееся стало шоком. Фото: tut.by

О самом Вадиме известно, что его семья переехала в город несколько лет назад, а в саму школу №2, в котором случилось ЧП, он перешел полгода назад. По словам учителей, юный убийца был "спокойным мальчиком", который хорошо учился. По данным белорусских СМИ, его знакомые это подтверждают.

"Никакой ненависти к кому-то у него точно не было. Даже наоборот. Он никогда ни на кого не злился. Такое чувство, что он вообще не умел злиться. Равнодушен был ко всем", – цитирует его приятеля tut.by.

Коллега погибшей учительницы утверждает, что ни с ней, ни с другими школьниками подросток ранее не конфликтовал.

Двоих школьников, которые пострадали в ходе нападения в одной из школ белорусского города Столбцы, прооперировали. Как утверждают в Министерстве здравоохранения Беларуси, подростки находятся в стабильном состоянии.

В Следственном комитете республики сообщили, что по факту убийства двух людей в школе было возбуждено уголовное дело, которое контролирует руководитель управления Иван Носкевич. На данный момент школа эвакуирована, занятия отменены.

Антон Б., Сосновый Бор, 2 тяжело раненых

В январе 2018 года произошла резня в школе в Бурятии: нападавший был один. Это случилось в пятницу, 19 января, в школе №5 в поселке Сосновый Бор возле Улан-Удэ. Сперва девятиклассник кинул бутылку с зажигательной смесью в класс, где проводился урок русского языка и литературы для семиклассников, а затем устроил побоище при помощи топора. Как сообщила в СМИ местная жительница, напавший ударил одного из детей топором в спину, учительницу и мальчика – по голове, а девочке отрубил палец. После этого выпрыгнул в окно и сломал ногу.

"Пожарные выехали по второму рангу, было 3 пожарных расчета, потому что это школа. Были своевременно эвакуированы все учащиеся и учителя. Удалось избежать распространения огня по школе, но произошло чрезвычайное происшествие в классе № 23 на 3 этаже, где преподавали русский язык и литературу", – сказал зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Петр Мордовской.

Причем нападавший предупредил заранее о том, что он собирается сделать.

"Мальчик предупредил, написал одной девочке в Viber, чтобы та не ходила в школу, так как "будет мясо", – сообщила местная жительница в интервью городскому телеканалу Якутии.

Почему девочка не предупредила полицию – неизвестно. Но как удалось узнать журналистам российского портала Meduza во время собственного расследования, нападавшему 15 лет, его зовут Антон Б. и он сын майора ВДВ. По их версии, этот дикий поступок стал местью учительнице за заниженную отметку.

Знакомые с подростком ученики школы, где произошел прискорбный инцидент, что в последнее время Антон плохо учился, пил и увлекался субкультурой АУЕ – "арестантский уклад един" (молодежная субкультура, романтизирующая уголовный мир и "блатную романтику"). Антон часто публиковал на своей странице во "ВКонтакте" записи, оскорбляющие полицейских и восхваляющие преступников. Очевидно, теперь ему выпадет шанс узнать, что такое арестантский уклад, на собственном опыте.

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