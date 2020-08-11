Будь, как вода: в сети появилась инструкция по тактике для противников Лукашенко

Протестующим предлагают собираться в мобильные группы до 20 человек

В Беларуси третьи сутки проходят мирные акции протеста противников Александра Лукашенко, выступающих против 26-летнего правления президента республики. Координаторы протестов опубликовали в сети инструкцию по поведению протестующих, сообщает Telegram-канал NEXTA.

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В сообщении сказано, что побороть многочисленных и вооружённых силовиков абсолютно реально: "А тактика протестов, при которой силовики разбросаны по всему городу и вынуждены постоянно лихорадочно перемещаться в поисках групп мирных демонстрантов, оказалась максимально успешной".

Отныне тактика протестующих будет максимально проста: нужно быть, как вода

По мнению координаторов, силовики явно будут готовы встречать демонстрантов в каких-то конкретных точках. Особенно на проспекте Независимости в Минске. И это их слабость.

Протестующим предлагают выходить из домов, встречаться с соседями и собираться в небольшие группы до 20 человек.

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"Не стойте на одной точке! Двигайтесь в направлении центра города небольшими группами, но не выходите на центральные площади — силовики готовы к этому. Занимайте все прилегающие улицы и блокируйте дороги, парализуйте город", – призывают противников Лукашенко.

В то же время протестующих в Минске просят избегать площадей на проспекте Независимости, на улице Пушкинской и возле ТЦ "Рига", где в ночь на 11 августа развернулись особенно ожесточенные столкновения.

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Протестующих также просят не пропускать машины скорой помощи, пока не убедятся, что в них действительно медики, а не силовики.

Противникам режима напоминают, что в отступлении нет ничего постыдного: "Если вас немного, а силовики идут в атаку — разбегитесь, перегруппируйтесь и появитесь в другом месте".

Координаторы подчеркивают, что протест белорусов – мирный и просят не нападать на силовиков первыми.

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"Будьте готовы обороняться и не забывайте про средства защиты: каски, щитки, плотные защитные очки, перчатки и противогазы/респираторы. Не забывайте про защиту тела — в этих целях можно приматывать к себе толстые глянцевые журналы или книги! Они спасают от резиновых пуль. Старайтесь выводить из строя технику, а не фашистов!", – говорится в сообщении.

Напомним, с вечера 9 августа по всей Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с оглашенными результатами выборов президента, согласно которым победил Александр Лукашенко.

Власти пытаются подавить протесты силами милиции и военного спецназа, применяются водометы, резиновые дубинки, травматическое оружие и светошумовые гранаты. Были арестованы пять тысяч человек, более 200 – получили травмы, ранения и увечья, есть погибшие.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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