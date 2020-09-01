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"Будет резня" – Лукашенко о приходе к власти оппозиции

1 сентября, 22:54

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Президент Беларуси утверждает, что не держится за власть

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не уходит с поста президента не потому, что держится за власть, а опасается, что если другие силы придут к власти, то "порежут все на куски, начнут резать людей и их детей". Об этом он сказал при посещении Барановичей, передает TUT.BY.

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Он также подчеркнул, что его поддерживают миллионы людей, за жизни которых он и опасается.

"Дело здесь не во власти, дело в том, что я не хочу, чтобы порезали на куски страну, которую я лепил на обломках империи, окровавленный этот кусок. И не хочу, чтобы порезали честных порядочных людей, которые работали на это", – цитирует издание Лукашенко.

Президент Беларуси утверждает, что в Беларуси будет не люстрация, а "резня".

"Это будет резня, и то, что произошло в Украине, – это будут цветочки. У нас будут ягодки. Вы же понимаете, кто за нас взялся? Вы же видите, кто управляет? Вы уже видите? Идите туда – и рисуют квадрат, где остановиться, через некоторое время – идите туда – и рисуют новый квадрат. А потом – идите поздравьте его с днем рождения. Дураки, они с огнем играются", – заявил Лукашенко.

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Напомним, ООН зафиксировала в Беларуси за время акций протеста после выборов президента страны 450 случаев пыток и жестокого обращения с людьми, лишенными свободы.

Также мы сообщали, что беларусская оппозиция, а именно штаб экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико, заявила о создании партии "Вместе".

Ранее Лукашенко также высказался об оппозиционерке Светлане Тихановской:

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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Беларусь протест оппозиция Александр Лукашенко
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