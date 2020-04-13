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Будет возвращаться: в ВОЗ сделали тревожное заявление о коронавирусе

13 апреля, 07:59

Тина Наринецкая

Сейчас странам нужно приостановить распространение инфекции

Коронавирусная инфекция COVID-19 будет возвращаться небольшими вспышками до тех пор, пока не изобретут и не начнут массово использовать вакцину. Об этом заявил специальный представитель Генерального директора Всемирной организации здравоохранения по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро, сообщает NBC-news.

"Мы не слишком уверены, что это будет происходить волнообразно, как это происходит с гриппом. Мы думаем, что это будет вирус, который преследует человечество на протяжении достаточно долгого времени, пока мы все не сможем получить вакцину, которая будет защищать нас", – рассказал он.

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Набарро добавил, что страны должны разработать защитный механизм, чтобы быстро реагировать на новые случаи эпидемии. Сейчас просто необходимо оперативно организовывать изоляцию больных, чтобы остановить распространение вируса.

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Ранее мы сообщали, что для создания вакцины от коронавируса заразиться инфекцией согласились 20 тысяч добровольцев.

Также недавно ВОЗ заявила о нехватке в мире оборудования для диагностики коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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