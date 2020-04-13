Будет возвращаться: в ВОЗ сделали тревожное заявление о коронавирусе

Коронавирусная инфекция COVID-19 будет возвращаться небольшими вспышками до тех пор, пока не изобретут и не начнут массово использовать вакцину. Об этом заявил специальный представитель Генерального директора Всемирной организации здравоохранения по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро, сообщает NBC-news.

"Мы не слишком уверены, что это будет происходить волнообразно, как это происходит с гриппом. Мы думаем, что это будет вирус, который преследует человечество на протяжении достаточно долгого времени, пока мы все не сможем получить вакцину, которая будет защищать нас", – рассказал он.

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Набарро добавил, что страны должны разработать защитный механизм, чтобы быстро реагировать на новые случаи эпидемии. Сейчас просто необходимо оперативно организовывать изоляцию больных, чтобы остановить распространение вируса.

Ранее мы сообщали, что для создания вакцины от коронавируса заразиться инфекцией согласились 20 тысяч добровольцев.

Также недавно ВОЗ заявила о нехватке в мире оборудования для диагностики коронавируса.

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