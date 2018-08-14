Будущий президент Мексики пообещал отменить медицинскую страховку для чиновников

Ранее политик заявлял, что на посту президента будет зарабатывать на 40% меньше действующего главы государства Энрике Пеньи Ньето

Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отменит медицинские страховки для сотрудников своего будущего правительства. Об этом политик сообщил в понедельник, – пишет ТАСС.

"Не будет ни медицинских страховок, ни обслуживания в частных клиниках для высокопоставленных государственных служащих, <...> об этом мы говорили в ходе кампании, мы будем экономить, и я надеюсь, что другие ветви власти сделают то же самое", – цитирует политика электронная версия газеты "Миленио".

Ранее политик заявлял, что на посту президента будет зарабатывать на 40% меньше действующего главы государства Энрике Пеньи Ньето, и при этом ни один чиновник не будет получать больше, чем он.

Лопес Обрадор вступит в должность президента 1 декабря и будет руководить страной до 2024 года.

На посту главы государства он намерен провести ряд реформ, в частности изменить структуру правительства, провести модернизацию шести существующих нефтеперерабатывающих заводов и построить один новый, внести в конституцию поправку о бесплатном высшем образовании, повысить минимальную зарплату на границе с США и активно строить дороги. Он также намерен добиться того, чтобы действующего президента можно было отдавать под суд за коррупцию, а не только за измену родине или особо тяжкие преступления.

Как сообщалось, перед выборами в Мексике мафия убила 116 политиков.

Напомним, в начале июня в мексиканском городе Саламанка, расположенном в центральном штате Гуанахуато, неизвестные расстреляли сотрудников полиции, шестеро из которых погибли.

До этого, в мае, жертвами войны мафиозных кланов Мексики стали девять человек, тела которых были обнаружены в районе Чильпансинго, столицы штата Герреро на юго-западе страны.

А в апреле во время двух перестрелок между бандитами и полицией в штате Герреро погибли 16 человек.