Бутылка из прошлого: в Австралии нашли старейшее в мире послание

Сегодня, 05:25

Записки бросали в море с немецкого судна ради эксперимента


Фото: ABC News

Фото: ABC News

Фото: ABC News

В январе 2018 года жительница Австралии Тоня Иллман (Tonya Illman) рассказала, что нашла на пляже бутылку с посланием, брошенную в море 132 года назад. После нескольких месяцев изучения оказалось, что оно является старейшим из когда-либо найденных в мире

Изначально Иллман просто увидела красивую бутылку с выгравированной надписью и подумала, что та будет "хорошо смотреться на полке". Вернувшись, они с супругом обнаружили на дне свёрнутый лист бумаги. Развернув его, пара увидела послание на немецком языке.

Записка датирована 12 июня 1886 года: в ней написано, что бутылку бросили в воду с исследовательского корабля "Паула" в ходе эксперимента. В послании попросили нашедшего записку обратиться за дополнительной информацией в немецкую морскую обсерваторию в Гамбурге.

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Первое время Иллман считала, что послание в бутылке ненастоящее. Поэтому она обратилась к сотрудниками одного из австралийских музеев, которые после консультации с немецкими коллегами подтвердили подлинность записки.

"Звучит невероятно, но в Германии нашли судовой журнал "Паулы", где написано, что 12 июня 1886 года капитан корабля выбросил за борт бутылку с посланием. Дата, координаты, даже почерк — все совпало", – прокомментировал сотрудник музей Западной Австралии Росс Андерсон.

Бутылку выбросили в юго-восточной части Индийского океана. По мнению экспертов, через год после запуска послание достигло берегов Австралии, где и осталось лежать, пока его не нашла Иллман. За 69 лет эксперимента морская обсерватория выкинула в море тысячи посланий, но вернули только 662. Последнее нашли в 1934 году в Дании.

Послание стало старейшим из найденных в мире. Предыдущий рекорд — 108 лет до момента нахождения — установили в 2015 году.

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Австралия, рекорд, море, бутылка, записка, послание
Источник:

TJ.ru

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