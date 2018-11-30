"Был слышен грохот и шаталась люстра": во время саммита G20 произошло землетрясение

Сегодня, 22:35

Землетрясение магнитудой 3,8 произошло на глубине 25 километров в 33 километрах от Буэнос-Айреса

фото из открытых источников
фото из открытых источников

В первый день саммита лидеров стран "Большой двадцатки" вблизи Буэнос-Айреса произошло землетрясение.

По данным Национального института Аргентины по предотвращению сейсмических активностей, землетрясение магнитудой 3,8 произошло на глубине 25 километров в 33 километрах от Буэнос-Айреса.

1543603449-5409

emsc-csem.org

Журналист "Голоса Америки" Стив Херман написал, что был слышен грохот и видно, как шатается люстра.

"Я сидел рядом с Уильямом Галло в пресс-центре Белого Дома здесь, в Буэнос-Айресе, и мы услышали гул и увидели, что люстры слегка качаются. Я, как ветеран многих сейсмических событий,  заверил его, что это не землетрясение. Я ошибся", – написал у себя в Twitter Херман.

Как известно, в аргентинской столице Буэнос-Айресе открывается одно из самых масштабных международных политических мероприятий – саммит G20, или "Большой двадцатки".

Напомним, что ранее американский президент Дональд Трамп отказался от двусторонней встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным из-за агрессии РФ против Украины в Черном море.

Кроме того, позже в Белом доме заявили, что он отказался от официальных встреч и с лидерами Турции и Южной Кореи. Вместо этого пройдут неофициальные беседы.

Мы также писали об аварии на борту самолета канцлера ФРГ Ангелы Меркель по пути из Германии в Аргентину.
Аргентина, землетрясение, саммит, G20, Буэнос-Айрес
Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

фото AFP

Путин и Макрон обсудили ситуацию в Украине и Сирии

Сегодня, 22:06

Французский лидер отметил, что хотел бы обсудить с российским коллегой выполнение Минских соглашений, вопросы кибербезопасности, а также общий уровень архитектуры безопасности в Европе

Россия

фото GETTY

"Поздоровались": у Путина прокомментировали встречу с Трампом на саммите "двадцатки"

Сегодня, 20:41

Ушаков не уточнил, было ли это рукопожатие и в какой именно момент лидеры обменялись приветствием
Загрузка...

Украина

Фото: архив

Военное положение на 30 дней и томос: цифры и события недели

Сегодня, 20:01

Мужчинам из РФ запретили въезд в Украину, а в Аргентине стартовал саммит G20

США

Фото: AFP

Трамп дважды проигнорировал Путина на саммите G20 (видео)

Сегодня, 19:05

Американский лидер неоднократно игнорировал хозяина Кремля за короткий промежуток времени

Политика

Президент США Дональд Трамп. Фото AFP

Встреча с Путиным как политическое харакири: эксперт объяснил отказ Трампа

Сегодня, 14:10

Эксперт не связывает отказ главы Белого дома от встречи с хозяином Кремля с Азовским кризисом

Политика

Дональд Трамп. Фото: AFP

Жесткая реакция на действия России: почему Трамп отказался от встречи с Путиным

Сегодня, 12:05

По словам политолога, этот отказ не стоит расценивать как разрыв контактов между двумя странами
Загрузка...