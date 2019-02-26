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Бывшего казначея Ватикана признали виновным в педофилии

Сегодня, 12:45

Сам кардинал не отрицает, что насиловал и домогался мальчиков из церковного хора в Мельбурне

Джордж Пелл
Джордж Пелл. Фото: AFP
Бывшего казначея Ватикана признали виновным в педофилии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/517/efc/5c7517efc20de.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/517/efc/5c7517efc20de.jpg Другие страны Сам кардинал не отрицает, что насиловал и домогался мальчиков из церковного хора в Мельбурне

Австралийский суд признал кардинала Джорджа Пелла, некогда третьего в иерархии Католической церкви человека, виновным в растлении малолетних. Причем кардинал свою вину не отрицает.

Соответствующее решение судья в Мельбурне принял еще 11 декабря, однако в свете юридических причин СМИ сообщили об этом лишь 26 февраля, пишет издание The Guardian.

Приговор бывшему казначею Ватикана должны вынести на следующей неделе, однако 27 февраля ему могут избрать меру пресечения до тех пор в виде ареста.

Папа Римский пока официально не комментировал решение суда, но в декабре Пелла и еще двух кардиналов исключили из числа советников понтифика.

Напомним, епископу вменяют один случай сексуального насилия над одним малолетним мальчиком из церковного хора и четырех случаях домогательств в отношении другого в 1996 и 1997 годах. Преступления были совершены Пеллом спустя несколько месяцев после назначения архиепископом Мельбурна.

Также сообщалось, что минувшей осенью понтифик лишил статуса клирика бывших чилийских архиепископов Марко Антонио и Хосе Кокса Унееуса из-за обвинений в сексуальных домогательствах по отношению к несовершеннолетним.

Кроме того, мы писали, что ранее в этом месяце прокуратура Парижа открыла расследование в отношении посла Ватикана во Франции Луиджи Вентуры, который подозревается в сексуальных домогательствах.

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Тег Австралия, Ватикан, Папа Римский, священник, растление, педофилия, кардинал

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