Сделать стартовой
26,19
29,84
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Бывший президент Грузии Маргвелашвили присоединился к протестующим в Тбилиси

26 июня, 04:24

В Грузии возобновились протесты

Фото: AFP

Бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили выступил на акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси и выразил солидарность с ее участниками.

"Здесь на площади – правда и сила, здесь истинное желание светлого будущего Грузии. Очень важно, что вы стойко отстаиваете свои требования. Эта стойкость обязательно приведет к победе", – заявил Маргвелашвили.

Он с трибуны акции обратился к международным партнерам Грузии.

"Наши партнеры часто говорят, что Россия выигрывает идеологическую борьбу. Я им говорил, что холодную войну мы здесь воевали горячо. Тогда пролилась наша кровь. Сегодня я хочу сказать нашим партнерам, чтобы они пришли и посмотрели на новую Грузию и получили ответы – как воевать с российской "мягкой силой", – сказал экс-президент.

По его словам, "здесь грузинский народ показал, что Россия не сможет победить, показал, как нужно защищать свою гордость и национальность".

Отмечается, что возле здания парламента собралось около 2 тысяч протестующих. Они требуют отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии за силовой разгон демонстрации в ночь на 21 июня. Кроме того, митингующие требуют освободить всех задержанных во время предыдущих акций протеста.

Напомним, многотысячные протесты в грузинской столице начались после инцидента, который произошел 20 июня в местном парламенте, где глава российской делегации, коммунист Сергей Гаврилов открыл проходившую в зале законодательного органа Межпарламентскую ассамблею православия, сидя в кресле спикера.

Как мы уже писали, после выходки Гаврилова оппозиция заблокировала трибуну, а на улицы Тбилиси вышли протестующие. В ответ на требования народа спикер грузинского парламента Ираклия Кобахидзе подал в отставку.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Грузия, протесты, парламент

Вы сейчас просматриваете новость " Бывший президент Грузии Маргвелашвили присоединился к протестующим в Тбилиси". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Грузии возобновились протесты под парламентом

Сегодня, 03:34

Возле здания парламента собралось около 2 тысяч протестующих

В парламенте Грузии подрались депутаты: видео "поединка"

Вчера, 15:00

Конфликт разгорелся из-за нежелания коалиции обсуждать отставку министра

Всем прибывшим в Грузию туристам будут дарить бутылку брендированного вина

Вчера, 05:43

Кампания по раздаче вина будет проводиться в аэропортах Грузии уже в шестой раз

Пятый день митингов в Тбилиси завершился без инцидентов

Вчера, 01:05

Акция по заявлению организаторов продолжится вечером во вторник

Участники митинга в Тбилиси окружили здание парламента и спели гимн

Вчера, 00:19

Несколько тысяч демонстрантов с грузинскими флагами и фейерверками исполнили гимн

Грузинский народ нужно выручать: Порошенко призвал украинцев ехать на отдых в Грузию

24 июня, 18:03

Экс-президент предложил переименовать название Грузии в Украине и призвал снизить цены на билеты

Nokia представила бюджетный смартфон

Супрун ответила Зеленскому на предложение уйти в отставку

С 1 июля в Украине проведут перерасчет пенсий

Повышение пенсий в июле: стало известно, кто получит прибавку

Звезда "Кадетов" изменился до неузнаваемости

Как убрать мешки под глазами и отеки век

Политолог: почему Зеленский поставит Путина в неудобное положение

Как есть и не толстеть: определена идеальная диета

Зеленский уволил глав еще трех ОГА и назначил и.о.

Кокорину дали срок больше, чем убийце

Хочешь побывать внутри нового кроссовера Lexus? [Тест-драйв]

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

24 июня, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

24 июня, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

Охота на кнопкодавов и прогульщиков: "пианистов" в Раде хотят наказывать тюрьмой

23 июня, 07:51

Документ подадут на неделе. Эксперты: нужны штрафы и лишение мандата

Без диплома и опыта работы: как переучиться на программиста

23 июня, 07:38

Курсы программирования не помогут – или, во всяком случае, их одних явно недостаточно

Зеленский блестяще «заткнул» соратников Порошенко

B Кривом Роге разгромили офис партии Бойко

Томатный сок против сердечно-сосудистых заболеваний
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь