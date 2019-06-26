Бывший президент Грузии Маргвелашвили присоединился к протестующим в Тбилиси
В Грузии возобновились протесты
Бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили выступил на акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси и выразил солидарность с ее участниками.
"Здесь на площади – правда и сила, здесь истинное желание светлого будущего Грузии. Очень важно, что вы стойко отстаиваете свои требования. Эта стойкость обязательно приведет к победе", – заявил Маргвелашвили.
Он с трибуны акции обратился к международным партнерам Грузии.
"Наши партнеры часто говорят, что Россия выигрывает идеологическую борьбу. Я им говорил, что холодную войну мы здесь воевали горячо. Тогда пролилась наша кровь. Сегодня я хочу сказать нашим партнерам, чтобы они пришли и посмотрели на новую Грузию и получили ответы – как воевать с российской "мягкой силой", – сказал экс-президент.
По его словам, "здесь грузинский народ показал, что Россия не сможет победить, показал, как нужно защищать свою гордость и национальность".
Отмечается, что возле здания парламента собралось около 2 тысяч протестующих. Они требуют отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии за силовой разгон демонстрации в ночь на 21 июня. Кроме того, митингующие требуют освободить всех задержанных во время предыдущих акций протеста.
Напомним, многотысячные протесты в грузинской столице начались после инцидента, который произошел 20 июня в местном парламенте, где глава российской делегации, коммунист Сергей Гаврилов открыл проходившую в зале законодательного органа Межпарламентскую ассамблею православия, сидя в кресле спикера.
Как мы уже писали, после выходки Гаврилова оппозиция заблокировала трибуну, а на улицы Тбилиси вышли протестующие. В ответ на требования народа спикер грузинского парламента Ираклия Кобахидзе подал в отставку.
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