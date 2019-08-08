Бывший президент Кыргызстана Атамбаев задержан – СМИ

Машина спецназа начала таранить ворота, а рядом с резиденцией была слышна стрельба

Фото: REUTERS/Vladimir Pirogov

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев задержан, передает корреспондент "Интерфакса".

В операции в селе Кой-Таш, где находится дом Атамбаева, принимали участие около 2 тысяч сотрудников МВД, в том числе отряд СОБР. Ей руководил лично глава МВД Кашкар Джунушалиев.

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Ранее сообщалось, что в Кыргызстане второй раз за сутки штурмуют дом экс-президента. Как сообщили в штабе Атамбаева, звучали выстрелы и применялись светошумовые гранаты. В то же время, сторонники бывшего главы государства противостояли сотрудникам спецназа – кидали камни и палки.

Новости "Сегодня" также писали, что прокуратура Кыргызстана сделала важное заявление: генпрокуратур сообщил, на каком основании начался штурм резиденции Алмазбека Атамбаева. По его словам, бывший глава государства три раза проигнорировал повестку на допрос в прокуратуру.

Как известно, 27 июня парламент Кыргызстана 103 голосами принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева, одновременно лишив его статуса экс-президента, что снимает иммунитет от уголовного преследования. Это произошло после того, как Генеральная прокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента Кыргызстана.

В числе принятых в производство Генпрокуратурой эпизодов, которые изучает ведомство на предмет причастности Атамбаева, указаны: незаконное обогащение, незаконное завладение земельным участком, причастность к незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита.

Бывший президент назвал все обвинения против него "абсурдом" и заявил, что не намерен принимать участие в следственных действиях и приходить на допрос в прокуратуру.

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