Бывший топ-дипломат Таиланда торговал в России поддельными документами

Вчера, 11:21

Виталий Клюшин брал до 100 долларов за выдачу документов с печатью консульства, хотя уже 12 лет не имел никакого отношения к дипломатии Таиланда

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Правоохранительные органы Таиланда арестовали на курортном острове Пхукет 60-летнего Виталия Клюшина, которого подозревают в подделке документов в бытность бывшим почетным консулом королевства в российском Владивостоке.

"Он был перевезен в Бангкок, где сегодня должен состояться суд по поводу его освобождения под залог", – утверждает консул РФ в Таиланде Владимир Пронин, отмечая, что формальная причина задержания – "незаконное использование печати".

О махинациях Клюшина полиции стало известно из Интернета, где он рекламировал свои услуги, утверждая, что уполномочен вести различные иммиграционные дела, хотя официально правительство Таиланда сняло его с должности еще в 2006 году.

Его услуги предположительно обходились клиентам в 2700 батов (80 долларов). И таким образом, как считают стражи порядка, до того, как выехать в Таиланд, он совершил более 100 правонарушений.

Напомним, ранее в этом году в Москве задержали группу мошенников, которые несколько лет торговали паспортами несуществующего Королевства ASPI.

Также мы писали о задержании в Норвегии советника департамента информационных технологий Совета Федерации РФ Михаила Бочкарева.
Россия, Таиланд, консульство, подделка документов
Источник:

ТАСС

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