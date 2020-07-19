Целых шесть типов: ученые сделали сенсационное открытие о COVID-19

Исследования показали, что в числе симптомов COVID-19 также и те, которые ранее не приписывались заболеванию

Пандемия коронавируса побила новый антирекорд по количеству заразившихся в течение суток. И пока в мире создают вакцины, американские и британские ученые определили шесть различных типов COVID-19 – каждый с определенным набором симптомов. Это уже назвали прорывом, который мог бы помочь врачам определить, какие пациенты подвергаются наибольшему риску, сообщает Sky News.

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Считается, что различные формы заболевания определяют его тяжесть и потребность в респираторной поддержке на ИВЛ.

Исследование, проведенное американскими и британскими учеными под руководством специалистов Королевского колледжа Лондона, окажет серьезное влияние на решения о лечении во время потенциальной второй волны коронавируса и может спасти много жизнией. Ведь в США зафиксированы повторные случаи заражения COVID-19 и в мире ждут второй волны пандемии.

Постоянный кашель, лихорадка и потеря обоняния обычно выделяются в качестве трех ключевых симптомов заболевания. Но новые данные, собранные примерно от 1600 пользователей приложения COVID Symptom Study в Великобритании и США, показывают, что люди могут испытывать широкий спектр различных симптомов. Это могут быть головные боли, мышечные боли, усталость, диарея, спутанность сознания, потеря аппетита, одышка и многое другое.

И исследователи пришли к выводу, что каждый из шести основных симптомов зараженного человека, как правило, указывает на то, как быстро заболевание будет прогрессировать, и насколько он может заболеть.

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В итоге выделили шесть отдельных групп – или "типов" COVID-19:

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"Гриппоподобный" без лихорадки – головная боль, потеря обоняния, мышечные боли, кашель, боль в горле, боль в груди, отсутствие лихорадки. "Гриппоподобный" с лихорадкой – головная боль, потеря обоняния, кашель, боль в горле, хрипота, лихорадка, потеря аппетита. Желудочно-кишечный – головная боль, потеря обоняния, потеря аппетита, диарея, боль в горле, боль в груди, отсутствие кашля. Тяжелый уровень 1 (усталость) – головная боль, потеря обоняния, кашель, лихорадка, хрипота, боль в груди, усталость. Тяжелый уровень 2 (спутанность сознания) – головная боль, потеря обоняния, потеря аппетита, кашель, лихорадка, хрипота, боль в горле, боль в груди, усталость, спутанность сознания, мышечные боли. Тяжелый уровень 3 (брюшной и дыхательный) – головная боль, потеря обоняния, потеря аппетита, кашель, лихорадка, хрипота, боль в горле, боль в груди, усталость, спутанность сознания, мышечные боли, одышка, диарея, боли в животе.

По словам исследователей, проявления заболевания у пациентов значительно варьировались – от легких симптомов гриппа или простой сыпи до тяжелой болезни или смерти.

Медики подчеркнули, что, хотя некоторые из перечисленных симптомов, такие как спутанность сознания, боль в животе и одышка, ранее не связывали с COVID-19, как оказалось, они были признаками его наиболее тяжелых форм.

По мнению экспертов, результаты исследования теперь помогут определить, какой из групп пациентов необходима экстренная госпитализация и интенсивная терапия в первую очередь, поскольку у разных групп скорость развития болезни разная и можно больше внимания уделять тем пациентам, у которых счет времени идет на часы.

Ранее ВОЗ признала еще один способ заражения COVID-19. Мол, нельзя исключать возможность передачи воздушным путем в общественных местах, особенно в очень специфических условиях: в переполненных, закрытых, плохо проветриваемых помещениях.

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Напомним, в ВОЗ озвучили четыре сценария распространения коронавируса в мире. Половина всех новых случаев заражения коронавирусом зарегистрирована всего в двух странах, а почти 80% приходятся на 10 стран.

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