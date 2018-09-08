Цены на Apple могут "взлететь": Трамп назвал причину

Дональд Трамп заявил, что из-за торговой войны с Китаем цены на продукцию компании Apple могут вырасти. Об этом американский лидер написал в субботу, 8 сентября, на своей странице в Twitter.

"Цены Apple могут вырасти из-за пошлин, которые мы можем ввести на товары из Китая – но есть простое решение, при котором были бы нулевые налоги. Начните производить свою продукцию на территории США, а не Китая. Начните строить новые заводы сейчас", – отметил Дональд Трамп.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести пошлины на дополнительный объем импорта китайских товаров на сумму $267 млрд в год. При этом он отметил, что американские власти заканчивают подготовку к введению ранее объявленных пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд.

Как сообщалось, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что введение администрацией США нового пакета торговых пошлин будет агрессивным актом в отношении Китая, однако не сможет сломить его.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на фоне обвала курса турецкой лиры страна будет бойкотировать электронику из США, особенно Apple. По его мнению именно США виноваты в обвале курса турецкой валюты.