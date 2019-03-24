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Церковь в Швейцарии построила аистам дом за полмиллиона гривен

Сегодня, 04:56

Цель объекта заключалась в облегчении наблюдения и кольцевании аистов

Фото: Pixabay
Церковь в Швейцарии построила аистам дом за полмиллиона гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/521/4b9/5c95214b958b1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/521/4b9/5c95214b958b1.jpg Другие страны Цель объекта заключалась в облегчении наблюдения и кольцевании аистов

Руководство Швейцарской реформаторской церкви в городе Эш в кантоне Базель-Ланд выделило почти полмиллиона гривен на строительство "гнезда" для аистов.

Сооружение представляет из себя конструкцию у церковной башни, имеющие в нее отдельный вход, что позволяет птицам намного легче образовывать пары. Цель объекта заключалась в облегчении наблюдения и кольцевании аистов.

Самое любопытное, что на данный проект из приходских средств в 2013 году было выделено 18 тыс. швейцарских франков (более 486 тыс. грн), однако практически пять лет гнездо пустовало.

В связи с этим обстоятельством администрация церкви решила на время брачного периода у аистов даже отключить колокола, после чего птицы все же поселились в своем "доме".

Руководство храма сделало выводы и решило отключать колокола на неопределенное время, чтобы не тревожить аистов.

При этом эксперты утверждают, что на самом деле эти птицы не особо чувствительны к шуму.

Напомним, пенсионерка Галина Челопчий из Киевской области спасла от гибели аиста, который уже 11 лет живет у нее во дворе.

Мы также писали о другом аисте в Киевской области, который похитил у дачников решетку для мангала.

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Тег Швейцария, церковь, аисты, птицы, скворечник, аист, орнитологи

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