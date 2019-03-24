Церковь в Швейцарии построила аистам дом за полмиллиона гривен
Цель объекта заключалась в облегчении наблюдения и кольцевании аистов
Руководство Швейцарской реформаторской церкви в городе Эш в кантоне Базель-Ланд выделило почти полмиллиона гривен на строительство "гнезда" для аистов.
Сооружение представляет из себя конструкцию у церковной башни, имеющие в нее отдельный вход, что позволяет птицам намного легче образовывать пары. Цель объекта заключалась в облегчении наблюдения и кольцевании аистов.
Самое любопытное, что на данный проект из приходских средств в 2013 году было выделено 18 тыс. швейцарских франков (более 486 тыс. грн), однако практически пять лет гнездо пустовало.
В связи с этим обстоятельством администрация церкви решила на время брачного периода у аистов даже отключить колокола, после чего птицы все же поселились в своем "доме".
Руководство храма сделало выводы и решило отключать колокола на неопределенное время, чтобы не тревожить аистов.
При этом эксперты утверждают, что на самом деле эти птицы не особо чувствительны к шуму.
Напомним, пенсионерка Галина Челопчий из Киевской области спасла от гибели аиста, который уже 11 лет живет у нее во дворе.
Мы также писали о другом аисте в Киевской области, который похитил у дачников решетку для мангала.
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