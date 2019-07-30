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Чеченский подросток 46 минут извинялся в прямом эфире

Сегодня, 22:58

На ребенка вышли правоохранители после его критических постов в адрес местных властей

Чеченский подросток 46 минут извинялся в прямом эфире Другие страны На ребенка вышли правоохранители после его критических постов в адрес местных властей

46 минут извинялся подросток Магомед Ахматов просто в прямом эфире чеченского телеканала.

Все из-за критики власти. В соцсетях Ахматов критиковал чиновников за вероотступничество и коррупцию. Писал о том, что власти, мол, украли миллиарды, а потом раздали около полусотни квартир. В одном из последних сообщений он вспомнил главу Чечни Рамзана Кадырова.

В течение суток на 16-летнего парня вышли правоохранители. А потом появилось и видео, где подросток сквозь слезы просит прощения.

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Это не первый такой случай: раньше критику Кадырова уже извинялись чеченские блоггеры и даже депутаты.

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Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Как известно, Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. В марте 2016 года президент России Владимир Путин выступил за то, чтобы бывший повстанец-исламист продолжил работу на посту главы республики. А Кадыров в ответ предложил увеличить президентский срок хозяина Кремля. Также СМИ неоднократно сообщали о дружественных отношениях Кадырова и Лукашенко.

Правозащитные организации обвиняют Кадырова в установлении диктаторского режима, массовых нарушениях прав человека, пытках, коррупции и произвольных арестах. В декабре 2017 года Минфин США внес главу Чечни Рамзана Кадырова в санкционный "список Магнитского".  Этот список предполагает санкции в отношении россиян, причастных к нарушениям прав человека.

Ранее мы писали, что Кадыров пригрозил Ингушетии вооруженным конфликтом.

Также напомним, что Рамзан Кадыров обвинил Францию в радикализации выходца из Чечни, который в мае атаковал прохожих в Париже. В результате инцидента четверо человек были ранены, а нападавшего ликвидировали полицейские.

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Источник: Сегодня

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