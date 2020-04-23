Человечеству нельзя проиграть битву: какие болезни могут атаковать планету после коронавируса

Вспышка кори в 2019 году в Демократической Республике Конго унесла более 6 тыс. жизней

Человечество может столкнуться со вспышками инфекционных заболеваний, таких как корь и полиомиелит, из-за сбоев в работе служб вакцинации вследствие пандемии коронавируса. Об этом предупредила Всемирная организация здравоохранения.

"Закрытие служб иммунизации вследствие пандемии COVID-19 чревато риском вспышек болезней, которые можно предотвратить при помощи безопасных и эффективных вакцин", — отмечается в заявлении ВОЗ.

Когда службы вакцинации во время чрезвычайных ситуаций начинают работать с перебоями, возрастает риск таких болезней, как корь и полиомиелит, указывает ВОЗ, напоминая, что вспышка кори в 2019 году в Демократической Республике Конго унесла более 6 тыс. жизней. Как заявил в связи с этим гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, в условиях нынешней пандемии "нельзя проиграть битву по защите всех и повсеместно против заболеваний, которые можно предотвратить при помощи вакцин". "Если мы не будем проводить вакцинацию, то эти болезни вернутся", — подчеркнул он.

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По оценке ВОЗ, до пандемии коронавируса "в мире был достигнут огромный прогресс в обеспечении иммунизации детей". В частности, в 2018 году 86% детей в возрасте до пяти лет были вакцинированы от дифтерии, столбняка и коклюша. В 2000 году охват вакцинацией составлял 72%, а в 1980-м — только 20%. Но нынешний уровень вакцинации все еще не дотягивает до 95-процентного охвата, который необходим "для полной защиты от вспышек этих заболеваний", констатировала организация. ВОЗ призвала государства в условиях вспышки коронавируса "защитить службы иммунизации" и осуществить срочные программы вакцинации в тех местах, где их работа была прервана.

Всемирная неделя иммунизации проводится ежегодно с 2012 года в последнюю неделю апреля по инициативе ВОЗ. Цель мероприятий — информирование общественности о важности вакцинации против опасных болезней.

Ранее сообщалось, что власти Канады направят 1,1 млрд канадских долларов (780 млн долларов США. – Ред.) на поддержку исследований по поиску вакцины от коронавируса и проведение масштабного тестирования населения. Об этом сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо во время ежедневного обращения к нации.

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