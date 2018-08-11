Чем живут самые "умные города" нашей планеты: Сантадер, Сингапур и Сонгдо

Одно из часто мелькающих в СМИ словосочетаний — "умный город". Вместе с электронным правительством и, например, телемедициной, он олицетворяет близкое будущее — мир, в котором благодаря информационным технологиям преодолены многие проблемы урбанизированных территорий. Журналист "Сегодня" разбирался, насколько осуществимы подобные планы, что следует понимать под этим термином и насколько оправданы надежды, возлагаемые на "умные города".

Немного общих сведений

Для начала приведем скучное определение. "Умный город" (Smart City) — это "эффективная интеграция физических, цифровых и человеческих систем в искусственной среде ради устойчивого, благополучного и всестороннего будущего для граждан". Так определил предмет нашего разговора Британский институт стандартов (BSI).

То есть умный город — это не завершенная система или объект типа построенного моста или введенной в строй унифицированной системы продажи билетов. К праздничной дате его не создашь. Это процесс, предполагающий совершенствование самых разных сторон жизни города на базе информационных технологий. И не ради самих технологий, а для того, чтобы сделать функционирование города более эффективным, а быт горожан — более комфортным и безопасным. Технологии остаются всего лишь инструментом для достижения упомянутых целей.

Кроме того, "умный город" — это еще и обратная связь власти и разработчиков сервисов с горожанами, и работа в соответствии с учетом мнения оных.

Одним словом, "обретение ума" какой-то густонаселенной территорией является процессом без сроков и терминов. Неправильно утверждать, что вот этот мегаполис N уже "умный" — можно говорить лишь о том, насколько успешно и какие из элементов концепции "умный город" применяются в том или ином населенном пункте. Чем шире и успешнее использование самых разных технологий для решения задач управления, повышения качества жизни и экономии ресурсов, тем умнее город. А процесс "поумнения" может длиться до тех пор, пока существует город.

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Компоненты "мудрости": интернет, датчики, люди

Создать умный город невозможно без использования целого перечня технологий.

В начале 2000-х созданы модели и программы, позволяющие анализировать колоссальные массивы данных, получаемых из множества разных источников. Возник и англоязычный термин, определяющий такие объемы информации и приемы работы с ними, — Big Data (большие данные). Специалисты научились выявлять скрытые в этих оцифрованных развалах данных закономерности и делать на их основании выводы и прогнозы. "Дозрела" для решения подобных задач и аппаратная база в виде мощности компьютеров, емкости устройств для хранения данных и скорости их передачи.

В 2009-м термин замелькал в деловой прессе. В 2013 году тема Big Data появилась в учебниках.

Необходимость в подобной технологии становится очевидна на таком примере. Одним из первых городов, который начал "умнеть", был курортный Сантандер (Испания) с населением 180 тыс. человек. В начале реализации проекта Smartsantander в 2011 году там обрабатывалась информация с 16 тыс. датчиков, установленных только в центре города! А теперь представьте, какие потоки данных обрабатываются в таких быстро "умнеющих" мегаполисах, как Сингапур.

IОT – аббревиатура, применяемая для так называемого Интернета вещей.

"Это непрерывный поток данных, который начинается от нашего тела, домашней и рабочей обстановки, городской инфраструктуры — и, в конце концов, растворяется в глобальной сети", — так Роб ван Краненбург, автор концепции "Интернета вещей", определял этот феномен.

Иными словами, это мир, в котором все предметы связаны друг с другом через интернет электронными метками, штрихкодами, датчиками, проводами и радиоканалами. Плюс программы, объединяющие это "железо" и технологии Big Data.

Третье поколение мобильной связи (3G) позволяет удовлетворить большую часть потребностей пользователей: просмотр сайтов, общение в соцсетях и мессенджерах, online-игры, навигация, скачивание приложений, просмотр видео. Проблемы возникают разве что при онлайн-просмотре видео в высоком разрешении да передаче больших массивов информации. С этими запросами уже прекрасно справляются сети 4G. Но для создания "умных городов" важна не только скорость.

Поэтому концепция smart city требует внедрения сетей поколения 5G: там скорость передачи данных — уже не основной параметр. На первый план выходят сплошное покрытие территорий и доступ к интернету в самых труднодоступных местах. Плюс бесперебойная одновременная работа в сети огромного числа устройств.

В эту составляющую "умного города" входят всевозможные источники информации: фото- и видеокамеры, датчики движения, температуры, загрязнения воздуха, уровня шума и т. д.

Создание "умного города" требует слаженной работы огромного числа специалистов. Чиновников, понимающих, зачем это нужно делать, и выделяющих финансирование. Управленцев в области распределения ресурсов и инфраструктуры. Аналитиков больших данных, социологов, специалистов по поведению людей и представителей многих других профессий. Но нужны еще и подготовленные горожане. Если население по большей части далекое от технологий (что характерно для Украины), то в силу консерватизма они могут отвергать сервисы, которые легко воспримут двадцатилетние. Поэтому мягкая, но непрерывная подготовка обитателей умного города к жизни в нем — еще та задача, требующая времени, терпения и сил.

Сантадер: столица региона Кантабрия первой в Европе отважилась на внедрение новых технологий

Этот испанский курорт часто называют началом эпохи умных городов. В 2011 г. в рамках проекта SmartSantander в центральных кварталах установили 15 тысяч датчиков, обустроили трансляционную сеть и платформу для обработки информации. Датчики сообщали о загрязненности воздуха, интенсивности движения, свободных местах на парковках, заполнении мусорных контейнеров и т. д. Всего осуществлялось с десяток высокотехнологичных проектов с бюджетом в 60 млн евро. Получаемую информацию мэрия использовала для экономии уличного освещения, улучшения сбора отходов и разгрузки дорог. Мэр Сантандера заявил, что, помимо очевидного улучшения жизни обывателей, проявился еще один положительный эффект: город стал давать работу программистам.

Испания. Курортный город стал центром IT-разработок

Сингапур: мудрый мегаполис, заботящийся о всех поколениях горожан

Эксперт в сфере урбанистики Билл Хатчинсон предложил понятную классификацию умных городов: версии 1.0, 2.0 и 3.0. В "умном городе" 1.0 нет общей стратегии, автоматизация затронула отдельные, не связанные между собой компоненты. В версии 2.0 ведется объединение и взаимосвязь ранее независимых инициатив и максимально большого числа разных источников информации. Версия 3.0 предполагает, что объединение всех компонентов завершено, а вся инфраструктура буквально пропитана интеллектуальными технологиями. Одним из немногих мегаполисов, поднявшихся на такой уровень, стал Сингапур: весной этого года он возглавил двадцатку лучших "умных городов", рейтинг которых составили совместными усилиями исследовательская компания Juniper Research и Intel. Оценивалось 4 критерия: мобильность, качество здравоохранения, безопасность жизни и продуктивность. Во всех номинациях Сингапур стал первым. Мы приведем несколько примеров, объясняющих, за что город получил столь высокую оценку.

Здесь действует беспилотное метро Mass Rapid Transit (MRT). Через приложение можно узнать время прибытия автобуса и количество свободных мест в нем. На большой части переходов есть устройства, продлевающие зеленый сигнал для пожилых и людей с ограниченной мобильностью по социальной карте. Помещения, где есть пожилые люди, оборудованы сенсорами: если датчики перестают фиксировать движение — предупреждающий сигнал отправляется родственникам или в социальную службу. Система еще не введена в массовую эксплуатацию, но ее тестирование бесплатно. Больницы осваивают дистанционные системы диагностики: в них информация о состоянии человека передается по беспроводным сетям от датчиков на теле пациента. В городе внедрена интеллектуальная система контроля санитарного состояния на основе видеосистемы и компьютеризованных контейнеров для сбора отходов. На портале государственных слуг Сингапура доступны 650 онлайн-сервисов: общение с муниципальными службами горожанин может синхронизировать в один почтовый ящик.

Сингапур. Уже создана цифровая модель города, с учетом малейших нюансов

Сонгдо: высокие технологии не спасают от человеческих просчетов в планировании и прогнозировании

Среди умных городов есть примеры не только блестящего успеха. Еще пару лет назад СМИ восторженно рассказывали о возводимом в Южной Корее "городе будущего". Перечень того, что здесь будет "впервые в мире", зашкаливал: жители получали особую смарт-карту, эдакий личный ключ ко всем сервисам города: проезд на метро, оплата парковки, бесплатный прокат байка и т.д.

Автомобиль на улице должен был стать редким гостем. Его заменил бы велосипед. Больше трети территории города отводилось под зеленые насаждения — словом, не жизнь, а рай для велоактивистов, борцов за чистоту природы и иже с ними.

Строительство началось в 2003, закончить намеревались в 2020-м. Предполагалось, что в Сонгдо будет четверть миллиона жителей, а еще столько же станут приезжать каждый день на работу из расположенных неподалеку мегаполисов Инчхон и Сеул. Увы: амбициозным планам не суждено было сбыться.

В наши дни городские кварталы пустуют. В Сонгдо живет около 70 тыс. человек, а половина зданий так и не построена. Будущее чудо-города остается туманным. Что же произошло?

Важнейшая причина — ошибочная концепция закрытого города для избранных. В Сонгдо дорого и скучно жить. Здесь мало музеев, театров, кинотеатров. Да, школ и больниц хватает, но они дороги для среднего корейца. Может, борцы за экологию и фанаты велосипеда и мечтали бы жить в таком месте, но цены на продукты и коммунальные расходы быстро заставят большинство из них поступиться принципами. Поэтому расположенный в паре часов езды Сеул явно переманивает жителей к себе, хотя планировалось как раз наоборот. Вывод: ошибки градостроителей и урбанистов не могут сгладить никакие технологии.

Южная Корея. Город-мечта может стать призраком

Украинский опыт

Общая ситуация в стране следующая: населенные пункты находятся в начале пути к "умному городу" версии 1.0. По всей Украине можно найти примеры отдельных проектов, которые вписываются в концепцию "умного города". Мы не будем цитировать чиновников и инициаторов всевозможных проектов, а взглянем на ситуацию глазами обывателя. В столице и больших городах контролируют потребление и платят за "коммуналку" через личные кабинеты, в крупных городах работает система поиска маршрутов транспорта EasyWay. С сайта инициативы Kyiv Smart City есть дюжина ссылок на сервисы с услугами и сведениями о городском хозяйстве столицы Украины.

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Нью-Йоркский опыт

В Нью-Йорке чиновники задались целью выяснить, какие заведения общепита сливают в канализацию использованное растительное масло. Там сие действо карается штрафом: сгустки масла забивают канализационные трубы, а поиски засоров влетают в копеечку городской казне. Набеги проверяющих помогали мало.

Поскольку городское хозяйство Нью-Йорка предельно компьютеризовано, то муниципальные IT-специалисты применили технологию больших данных ко всему массиву сведений, попадающих к ним, начиная с показаний счетчиков воды и заканчивая пожарной безопасностью и вредными выбросами в атмосферу.

Обнаружилось совпадение: часть заведений общепита, по сравнению с другими, редко оплачивала услуги вывоза жидких отходов, а рядом с ними подозрительно часто оказывался колодец канализационного коллектора. По списку были направлены дотошные проверяющие, и в 95 случаях из 100 подозрения оправдались.