Чемпионат по ношению жен на спине прошел в Великобритании (видео)

Любимую женщину на спину и бегом к финишу. Ежегодный чемпионат по ношению жен провели в Великобритании. Обязательное условие для участия в турнире – женщина должна весить не менее 50 килограммов. Если не дотягивает, участник должен взять рюкзак с дополнительным весом. Чтобы соревноваться на равных. В этом году пары бежали без помех. По неровному, мокрому склону. При этом всех участников забега еще и поливали водой из ведра. Общая дистанция марафона – 380 метров.
Роберт МакКафри, организатор чемпионата:
"Погода сегодня ужасная. Град, шторм, дождь и боль".
Первыми преодолели испытания Марк и Кэсси. Награда – бочка пива и возможность посоревноваться на международном чемпионате в Финляндии.
Каких только соревнований не устраивают в мире. Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Карпатах прошел чемпионат по езде в тазиках. 20 участников соревновались за первенство в трех номинациях: самый быстрый и самый длинный спуск, а также парное катание в одной миске.
А еще раньше сообщалось о том, что в Венгрии устроили чемпионат по скоростному копанию могил. За звание лучших в скоростном копании ям боролись 18 команд, по два человека в каждой.
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