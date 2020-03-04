Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,89
27,7

Чемпионат по ношению жен на спине прошел в Великобритании (видео)

4 марта, 23:32

Екатерина Степаненко

Участники чемпионата соревновались во время шторма с градом

Любимую женщину на спину и бегом к финишу. Ежегодный чемпионат по ношению жен провели в Великобритании. Обязательное условие для участия в турнире – женщина должна весить не менее 50 килограммов. Если не дотягивает, участник должен взять рюкзак с дополнительным весом. Чтобы соревноваться на равных. В этом году пары бежали без помех. По неровному, мокрому склону. При этом всех участников забега еще и поливали водой из ведра. Общая дистанция марафона – 380 метров.

Роберт МакКафри, организатор чемпионата:

"Погода сегодня ужасная. Град, шторм, дождь и боль".

Первыми преодолели испытания Марк и Кэсси. Награда – бочка пива и возможность посоревноваться на международном чемпионате в Финляндии.

В тренде
Вакцина против коронавируса и эскалация конфликта в Сирии: главные новости недели

Каких только соревнований не устраивают в мире. Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Карпатах прошел чемпионат по езде в тазиках. 20 участников соревновались за первенство в трех номинациях: самый быстрый и самый длинный спуск, а также парное катание в одной миске.

А еще раньше сообщалось о том, что в Венгрии устроили чемпионат по скоростному копанию могил. За звание лучших в скоростном копании ям боролись 18 команд, по два человека в каждой.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Великобритания соревнования жена чемпионат пары

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус
Коронавирус "захватывает" Европу: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
Турция сбила еще один сирийский самолет в Идлибе
Турция сбила еще один сирийский самолет в ИдлибеДругие страны
Эрдоган намекнул Макрону, что может отправить в Европу четыре миллиона беженцев
Эрдоган намекнул Макрону, что может отправить в Европу четыре миллиона беженцевДругие страны
"Стыдно только за одно": жительница Новых Санжар рассказала, зачем бросала камни в автобусы (видео)Другие регионы
Турция начала военную операцию против Башара Асада в Сирии
Турция начала военную операцию против Башара Асада в СирииДругие страны
США отправили авианосную ударную группу к берегам Сирии: подробности
США отправили авианосную ударную группу к берегам Сирии: подробностиСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...