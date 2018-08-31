Черногория, Албания, Норвегия и Украина продлили санкции против России

Правительства Черногории, Албании, Норвегии и Украины приняли решение продлить экономические санкции в отношении России до начала 2020 года, сообщила Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Могерини отметила, что данное решение страны-партнеры ЕС приняли после аналогичного решения Евросоюза.

"Страны-кандидаты Черногория и Албания, страна – член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, а также Украина присоединились к этому заявлению. Евросоюз принимает к сведению эти обязательства и приветствует их", – гласит ее заявление, опубликованное 31 августа на сайте Совета ЕС.

Данный пакет целевых санкций запрещает европейскому бизнесу поддерживать какие-либо связи с российскими компаниями.

Напомним, что Евросоюз продлил экономические санкции против РФ 5 июля.

После этого президент Украины Петр Порошенко поддержал решение продлить санкции.

Как уже сообщалось, министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал условие для снятия санкций с Москвы.