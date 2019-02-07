Черногория признала Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Черногория поддержала позицию Европейского союза, который осудил углубление кризиса в Венесуэле

Хуан Гуайдо. Фото: AFP

Черногория признала Гуайдо временным президентом Венесуэлы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/83a/08c/5c583a08c5f9d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/83a/08c/5c583a08c5f9d.jpg 2019-02-07T09:08:00+02:00 Другие страны Черногория поддержала позицию Европейского союза, который осудил углубление кризиса в Венесуэле

Черногория поддержала лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо, который, как считают в Подгорице, в качестве временного президента должен "обеспечить проведение свободных и легитимных выборов" главы государства. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Черногории, обнародованном в среду вечером.

"Черногория 26 января поддержала позицию Европейского союза, которая осудила углубление кризиса в Венесуэле, являющегося результатом массового нарушения прав человека и насилия. В связи с этим поддерживаем и совместное заявление наших европейских партнеров, в котором высказана поддержка председателю национального парламента Хуану Гуайдо, чтобы он в соответствии с конституцией и в качестве временного президента обеспечил проведение свободных, демократических и легитимных президентских выборов", – отмечается в заявлении черногорского МИД.

Как сообщалось, большая часть стран ЕС приняли решение по признанию Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Запад отмечает, что серьезно рассчитывает на временного главу государства по разрешению кризиса.

Также группа Лимы выступила в поддержку временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо и призывает обеспечить свободный доступ гуманитарной помощи в страну.

Напомним, Соединенные Штаты призвали страны Южной Америки оказать помощь протестующим в Венесуэле.

В свою очередь, действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг призыв стран Европы провести перевыборы.

В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

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