Черногория упростила въезд для туристов из Украины: что поменялось

Теперь нашим гражданам при въезде в эту страну не нужно проходить обязательный тест

Черногория, где ужесточают карантин из-за коронавируса, упростила въезд на свою территорию для украинских туристов. Об этом сообщает посольство Украины в этой стране.

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"Институт общественного здоровья Черногории включил Украину в "зеленый" список стран, что означает отсутствие требования тестирования", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 июня Черногория объявила о прекращении эпидемии коронавируса в стране. По данным Института общественного здравоохранения, новых случаев заражения COVID-19 в стране не выявляли на протяжении 28 дней. Однако 15 июня стало известно о новом случае заражения.

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Как известно, Черногория входит в составленный Министерством здравоохранения Украины список стран так называемой красной зоны, после прибытия из которых необходимо пройти обсервацию или сделать ПЦР-тест на коронавирус.

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Новости "Сегодня" также сообщали, что в настоящий момент Украина не соответствует критериям, чтобы попасть в условный "зеленый список", который позволяет гражданам путешествовать в страны Европейского Союза. Однако для нескольких категорий граждан сделали исключение.

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