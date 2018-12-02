"Черный монах" и тайный тоннель до Киева: какие загадки хранят Антониевы пещеры в Чернигове

Встреча с призраком "черного монаха", захоронение 13 века и тайный туннель в Киево-Печерскую лавру. Все эти загадки хранят тысячелетние Антониевы пещеры под Черниговом. Они уже давно не служат для нужд монахов, а вот для туристов стали одной из главных достопримечательностей.

Погружаясь в глубину темных извилистых коридоров, можно встретить древние захоронения. Во время раннего христианства монахов хоронили старинным образом – на три года закапывали в землю, а затем доставали кости и отправляли в специальные помещения.

В одном из таких захоронений, согласно легенде, находятся останки монахов, убитых ордынцами в конце 13 века. Однако исследователи уверены – монахи умерли своей смертью еще до нашествия. Прах хотели перезахоронить, однако все попытки были неудачными.

Каждый угол подземелья имеет собственную легенду. Местные утверждают, что в одном из тоннелей можно наблюдать загадочную фигуру мужчины в рясе. Считают, что по подземелью бродит "черный монах".Призраку даже имя дали – Тарасий. В тоже время историки не слишком верят в существование привидения.

"Сейчас в Чернигове много людей, которые говорят, что видели этого Тарасия, но видимо, правда значительно проще, не такая красивая как легенда. В связи с перепадом температуры и влажности в тоннеле образуется естественный туман", – считает экскурсовод Владимир Пилипенко.

Однако есть и то, во что верят абсолютно все экскурсоводы и ученые, которые уже долгое время работают в Антониевых пещерах. Они уверены, что в церкви Николы Святоши творится что-то необычное.

"Иногда даже сам, несмотря на то что "живу" в этих пещерах полвека, я тоже чувствую некоторый дискомфорт в этом месте. Здесь, пожалуй, проходят эти энергетические потоки, влияющие на человека", – поделился заведующий отделом научных исследований пещер и памятников археологии Национального историко-архитектурного заповедника "Чернигов древний" Владимир Руденок.

Сейчас исследуют только два яруса Антониевых пещер. Что скрыто в других туннелях – никто точно не знает. Но говорят, что где-то под Черниговом проходит тайный подземный ход, соединяющий подземелье с Киево-Печерской Лаврой. Пока его не нашли, однако раскопки пещер продолжаются.

Ранее мы писали, почему Антоний Печерский уходил из Киева и как в Чернигове пытались воссоздать прототип Киево-Печерской лавры.