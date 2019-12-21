Черт лучше москаля: белорусы снова вышли на улицы против России (фото)

На митинге говорили о необходимости информировать людей об опасности интеграции

В субботу, 21 декабря, в Минске прошел очередной митинг против интеграции с Россией. Это уже четвертая акция за последние две недели, пишет TUT.BY.

Перед участниками митинга, которых, по подсчетам журналистов около 120 человек, выступили организаторы. Все они призывают защищать независимость и суверенитет Беларуси.

Организаторы зачитали резолюцию. В ней они призвали остановить "оккупацию страны" и создавать "группы защиты родины", участники которой будут объяснять людям, что такое интеграция, и какие последствия для страны она несет.

Митинг продолжился в формате открытого микрофона — выступали все желающие. Они говорили о необходимости информировать людей об опасности интеграции.

Закончилась акция исполнением гимна "Магутны Божа".

/ Фото: tut.by Реклама

Стоит отметить, что на акцию в поддержку интеграции Беларуси с Россией, которая должна была состояться 20 декабря в центре города, никто не пришел.

Об этом сообщает белорусская редакция Радио Свобода.

Акция должна была начаться в 12:00, но к этому времени на площади были только журналисты.

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По данным издания, еще 11 декабря в Администрацию президента было направлено обращение от имени руководителей "левопатриотичных общественных объединений Беларуси, которые создают координационный совет "Единство".

Его авторы просили разрешения провести на Октябрьской площади в Минске акцию в поддержку интеграции с Россией.

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Один из подписантов заявки является организатор акций "Бессмертный полк" в Минске Валерий Драко.

Он пообещал, что сегодня организаторы распространят заявление с объяснением ситуации.

По телефону он сообщил журналисту издания, что акция не состоится, так как организаторы якобы не успели подать заявление в исполком.

Отметим, что 20 декабря в Минске состоялась акция протеста против интеграции Беларуси с Россией, в которой приняли участие более тысячи человек.

Напомним, Беларусь и Россия планируют создать в рамках так называемого Союзного государства общее правительство, общие рынки нефти, газа и электроэнергии, а также унифицированное налоговое законодательство.

О том, как в Минске протестовали против объединения, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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