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Чеснок и горячая ванна не спасут: ВОЗ развеяла мифы о борьбе с коронавирусом

16 марта, 09:10

Денис Беспалов

Лучший способ профилактики - часто мыть руки и соблюдать дистанцию

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опровергла популярные заблуждения, касающиеся профилактики и лечения заболевания, вызванного новым коронавирусом.

Так, эксперты ВОЗ отмечают, что пребывание на улице в холодную погоду не может убить вирус.

Дело в том, что температура тела здорового человека колеблется в пределах 36,5-37 градусов независимо от температуры окружающей среды или погоды.

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То же касается и мифа о полезности горячей ванны, которая на самом деле не спасет от заражения. При этом слишком горячая вода может нанести вред и вызвать ожог.

Кроме того, по информации ВОЗ, несмотря на то, что чеснок обладает некоторыми противомикробными свойствами, для борьбы с вирусом он, скорее всего, бесполезен.

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Так, в ходе текущей вспышки заболевания, вызванного коронавирусом, не было получено никаких подтверждений эффективности употребления чеснока в качестве профилактической меры.

Ранее в ВОЗ отмечали, что лучший способ профилактики – часто мыть руки.

Ранее эксперты отмечали, что "социальное дистанцирование" – эффективный способ борьбы с распространением коронавируса: если люди менее мобильны и меньше взаимодействуют друг с другом, вирус имеет меньше возможностей для распространения.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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лечение ВОЗ коронавирус

Источник: ТАСС

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