Чеснок и горячая ванна не спасут: ВОЗ развеяла мифы о борьбе с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опровергла популярные заблуждения, касающиеся профилактики и лечения заболевания, вызванного новым коронавирусом.
Так, эксперты ВОЗ отмечают, что пребывание на улице в холодную погоду не может убить вирус.
Дело в том, что температура тела здорового человека колеблется в пределах 36,5-37 градусов независимо от температуры окружающей среды или погоды.
То же касается и мифа о полезности горячей ванны, которая на самом деле не спасет от заражения. При этом слишком горячая вода может нанести вред и вызвать ожог.
Кроме того, по информации ВОЗ, несмотря на то, что чеснок обладает некоторыми противомикробными свойствами, для борьбы с вирусом он, скорее всего, бесполезен.
Так, в ходе текущей вспышки заболевания, вызванного коронавирусом, не было получено никаких подтверждений эффективности употребления чеснока в качестве профилактической меры.
Ранее в ВОЗ отмечали, что лучший способ профилактики – часто мыть руки.
Ранее эксперты отмечали, что "социальное дистанцирование" – эффективный способ борьбы с распространением коронавируса: если люди менее мобильны и меньше взаимодействуют друг с другом, вирус имеет меньше возможностей для распространения.
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