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Чили встряхнуло сильное землетрясение

6 июня, 04:11

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное"

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com.

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в северной части Чили в 30 км северо-восточнее города Копьяпо.

Эпицентр зафиксированного землетрясения имел координаты -27.22 градуса южной широты и 70.08 градуса западной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное". Данных о пострадавших и ущербе к этому часу не поступало.

Кроме того, ранее землетрясение в 5,7 баллов по шкале Рихтера произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км. В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Речь идет об около 50 повреждений. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".

Также недавно остров Тайвань вновь всколыхнуло. И хотя пока информации о погибших не поступало, ущерб местной инфраструктуре был нанесен немалый.


Напомним, недавно на японском острове Кюсю в результате сильного землетрясения магнитудой 6,3 пострадали по меньшей мере два человека. В городе Миядзаки стихия повредила водопровод, а на юге острова землетрясение привело к обрывам линий электропередачи – без электроэнергии оказались примерно 1,7 тысяч семей.

Также сообщалось, что в Мексике произошло землетрясение. Эпицентр стихии находился в 283 км к югу от города Пуэбла-де-Сарагоса.  

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Тег Чили, землетрясение, эпицентр, магнитуда, очаги

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Интерфакс

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