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Чили встряхнуло землетрясение

5 ноября, 02:48

Эпицентр подземных толчков находился в 183 км к северу от столицы страны города Сантьяго

/ Фото: Pixabay

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на территории Чили. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 183 км к северу от столицы страны города Сантьяго с населением почти 5 млн человек. Очаг стихии залегал на глубине примерно 40 км.

Данные о возможных пострадавших и разрушениях не поступали.

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Также землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировано у берегов Королевства Тонга в Тихом океане. Об этом сообщила Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков находился в 131 км от города Неиафу, расположенного на острове Вавау. Население города составляет около 4,3 тыс. человек. Очаг стихии залегал на глубине 10 км.

Данных о пострадавших или разрушениях также не поступало.

Как мы писали ранее, в столице Албании Тиране, а также в портовом городе Дуррес 21 сентября произошло сильнейшее землетрясение в стране за 30 лет. По информации очевидцев, Албанию трясло недолго, около 20 секунд. В Дурресе землетрясение сильно повредило один многоквартирный дом, с шестого этажа которого пошла трещина. В результате землетрясения погибли 105 человек.

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Чили землетрясение тихий океан эпицентр очаги

Источник: ТАСС

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