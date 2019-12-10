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Чилийский самолет с десятками людей на борту потерпел крушение: выживших ищут

10 декабря, 07:19

Самолет пропал с радаров на пути в Антарктиду

Фото: wikipedia.org

Фото: wikipedia.org

Самолет ВВС Чили потерпел крушение на пути в Антарктиду. На его борту находились 38 человек, ведется поиск возможных выживших, заявили в пресс-службе ВВС республики.

"ВВС сообщает, что самолет Hercules C130 („Геркулес си-130") спустя семь часов после потери радиоконтакта считается потерпевшим крушение", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что самолет, на борту которого находились 17 членов экипажа и 21 пассажир, 9 декабря вылетел из Пунта-Аренаса на антарктическую базу имени президента Эдуардо Фрея Монталвы. В 18:13 (по местному времени – ред.) судно перестало выходить на связь. По данным ВВС, находящийся на борту персонал должен был провести осмотр трубопровода, поставляющего топливо на базу.

"В зоне, где был потерян контакт с самолетом, продолжается поисковая операция с целью спасения возможных выживших", – рассказали в пресс-службе ВВС Чили.

Кроме того, президент Чили Себастьян Пиньера сообщил, что направляется на базу ВВС в столице для мониторинга поисково-спасательной операции.

Напомним, не так давно в Чили небольшой самолет упал на два дома. В результате авиакатастрофы, согласно сообщению мэра Лос-Лагоса Гарри Юргенсена, погибли шесть человек. Среди погибших — пилот и пять пассажиров самолета.

А в американском штате Южная Дакота потерпел крушение небольшой самолет, в результате чего погибли девять человек, в том числе пилот и двое детей.

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Чили крушение самолет Антарктида поиск

Источник: ТАСС

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