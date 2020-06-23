Число больных коронавирусом в мире превысило 9 млн человек, в ВОЗ сделали неутешительный прогноз

Самой сложной является ситуация в Северной и Южной Америках, а также в некоторых странах Азии

По состоянию на 23:50, 22 июня, в мире насчитывается 9 миллионов 30 тысяч 338 заразившихся коронавирусом COVID-19.

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Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Больше всего зараженных в США – 2 301 123 человека, в Бразилии – 1 083 341 и России – 591 465 человек.

Всего умерло 469 тысяч 939 человек. Из них 120 271 в США, 50 591 в Бразилии и 42 731 человек в Италии.

В свою очередь, ВОЗ предупреждает об ускорении темпов пандемии COVID-19.

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что пандемия вызванного коронавирусом заболевания COVID-19 все еще ускоряется, а его последствия будут ощутимы еще десятки лет, сообщает Deutsche Welle.

"Мы знаем, что пандемия – это значительно больше, чем кризис в области здравоохранения. Это экономический кризис, социальный кризис, а во многих странах политический кризис. Его последствия будут ощутимы и в последующие десятилетия", - сказал он.

Между тем, по мнению гендиректора ВОЗ, наибольшую угрозу сейчас представляет не сам вирус, а отсутствие глобальной солидарности и глобального лидерства.

В тренде Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 22 июня

По словам Гебреесуса, 21 июня в мире было зафиксировано более 183 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, и это самый большой показатель с начала пандемии.

На данный момент самой сложной является ситуация в Северной и Южной Америках, а также в некоторых странах Азии.

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Как заявил Гебреесус, следующим вызовом для систем здравоохранения является увеличение объемов производства и дистрибуции дексаметазона – первых лекарств, которые, как доказано, снижают риск смерти у больных COVID-19.

Ранее в ВОЗ призвали общественность проявлять осторожность в отношении дексаметазона, который британские ученые назвали прорывом.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что принимает гидроксихлорохин, чтобы не заболеть коронавирусом.

Однако после того, как многие политики раскритиковали его, пообещал "слезть с таблеток".

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