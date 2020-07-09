Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 12 млн человек

Уровень смертности от коронавируса в мире составил 70,7 человека на 1 млн населения

С начала пандемии коронавируса COVID-19 в мире по состоянию на 00:00 часов по киевскому времени четверга выявлено 12 млн 143 тыс. 777 случаев заражения.

Реклама

Об этом сообщает портал Worldometer, который специализируется на статистике, связанной с важнейшими мировыми событиями.

Кроме того, от связанных с инфекцией заболеваний скончались 550 тыс. 949 человек, излечились более 7 млн.

Уровень смертности от коронавируса в мире составил 70,7 человека на 1 млн населения планеты.

В тренде Коронавирус ускоряется: директор ВОЗ озвучил плохие новости

Как известно, коронавирусная инфекция снова начинает набирать обороты в Украине. За минувшие сутки, 7 июля, COVID-19 диагностировали у 807 украинцев. Но есть и позитивные новости: в стране зафиксировали рекорд по числу выздоровевших. Вчера болезнь удалось победить 926 украинцам.

Реклама

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что динамика распространения эпидемии коронавируса в Украине стабилизировалась, а министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что продолжает уменьшаться процент заболевших медработников.

Также мы писали, что недавно Украина перешла к новой форме подсчета смертей от коронавируса. Теперь это будут определять только по данным вскрытия.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама