Число инфицированных коронавирусом в мире продолжает расти

Из общего числа больных 80 тыс. 651 приходилось на материковый Китай

По состоянию на вечер минувшей субботы, число заразившихся коронавирусом Coivd-19 в мире достигло 104 тыс. 858 человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post, ведущая электронный подсчет данных о больных, скончавшихся и выздоровевших.

Из общего числа больных 80 тыс. 651 приходилось на материковый Китай. В других странах мира число инфицированных выросло в течение субботы до 24 тыс. 207, увеличившись за сутки на 4 тыс. случаев заражения.

Общее число смертельных исходов вызываемого коронавирусом заболевания с декабря прошлого года достигло 3 тыс. 560, на материковой части Китая скончались 3 тыс. 70 человек.

В Южной Корее зарегистрировано 7 тыс. 41 больной, скончались 42, в Италии – 5 тыс. 883, скончались 233, в Иране – 5 тыс. 823, скончались 145, в Японии – 1 тыс. 100, включая 696 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, стоящего в Йокогаме, скончались 13, Франции – 949, скончались 16, Германии – 639, Испании – 374, скончались восемь, США – 213, скончались 19, Великобритания – 209, скончались двое, Нидерландах – 188 сскончался один, Швейцарии – 182, скончался один, Сингапуре – 138, Бельгии – 109, Гонконге – 108, скончались двое, Швеции – 101.

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Менее 100 случаев заражения коронавирусом зарегистрированы также в 78 странах и районах мира.

Всего в мире почти 57 тыс. человек выздоровели.

Между тем, в Китае ученые из Сямэньского университета на востоке страны создали измерительный прибор, который позволит установить наличие коронавируса в организме человека всего за полчаса.

В свою очередь, в ВОЗ пока не уверены, исчезнет ли коронавирус летом.

А о том, как весь мир разучивает новое приветствие ногами, смотрите в видеосюжете:

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